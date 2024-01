Israël accusé de génocide à Gaza

Par Amy Goodman et Denis Moynihan

En 1948, les Nations Unies nouvellement créées ont marqué la signature de la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. La Convention sur le génocide était une réponse à l’Holocauste de la Seconde Guerre mondiale, lorsque six millions de Juifs européens furent assassinés par l’Allemagne nazie. Raphael Lemkin, un avocat polonais d’origine juive, a inventé le terme « génocide » pendant la guerre, alors qu’il développait des arguments juridiques pour poursuivre les criminels de guerre, ce qui a conduit au procès de Nuremberg.

1948 est aussi l’année de la fondation d’Israël. Tandis que beaucoup célébraient Israël comme un refuge sûr pour les Juifs du monde après l’Holocauste, les Palestiniens appellent cette période la « Nakba », ce qui signifie en arabe « catastrophe ». Plus de 750 000 Palestiniens ont été chassés de leurs foyers et villages, leurs biens ont été confisqués et 15 000 ont été tués.

C’est également en 1948 que la minorité blanche d’Afrique du Sud a imposé l’apartheid à la majorité noire, créant un système oppressif de ségrégation qui a duré près d’un demi-siècle.

Au cours des 75 années qui ont suivi, malgré la Convention sur le génocide, des génocides ont encore eu lieu – et trop peu d’auteurs de génocide ont été poursuivis. La semaine dernière, les yeux du monde étaient tournés vers La Haye, lorsque l’Afrique du Sud a porté plainte accusant Israël de génocide à Gaza devant la Cour internationale de Justice (CIJ).

Le CIJ, également appelé « Tribunal mondial », s’est réuni le 11 janvier et a d’abord entendu le cas de l’Afrique du Sud, suivi le lendemain par la défense d’Israël. L’avocate sud-africaine Adila Hassim a ouvert la discussion en disant :

« Au cours des 96 derniers jours, Israël a soumis Gaza à ce qui a été décrit comme l’une des campagnes de bombardements conventionnels les plus intenses de l’histoire de la guerre moderne. Les Palestiniens de Gaza sont tués par les armes et les bombes israéliennes aériennes, terrestres et maritimes. Ils courent également un risque immédiat de mourir de faim, de déshydratation et de maladie en raison du siège en cours par Israël, de la destruction des villes palestiniennes, de l’insuffisance de l’aide qui parvient à la population palestinienne et de l’impossibilité de distribuer cette aide limitée pendant cette période. les bombes tombent. Cette conduite rend les éléments essentiels à la vie impossibles à obtenir.

Un autre membre de l’équipe juridique sud-africaine, l’avocat irlandais Blinne Ní Ghrálaigh, a déclaré :

« En moyenne, 247 Palestiniens sont tués ou risquent de l’être chaque jour, nombre d’entre eux étant littéralement réduits en morceaux. Ils incluent 48 mères chaque jour. Deux toutes les heures. Et plus de 117 enfants chaque jour, ce qui amène l’Unicef ​​à qualifier les actions d’Israël de guerre contre les enfants. Des familles multigénérationnelles entières seraient anéanties. Et pourtant, davantage d’enfants palestiniens deviendraient WCNSF. Enfant blessé, aucune famille survivante, le terrible nouvel acronyme né de l’attaque génocidaire d’Israël contre la population palestinienne à Gaza.

Israël a déclaré que son attaque contre Gaza était un acte d’autodéfense, dirigée contre l’infrastructure militaire du Hamas, suite à son attaque du 7 octobre contre Israël, au cours de laquelle plus de 1 000 personnes ont été tuées et plus de 200 prises en otages.

Le célèbre journaliste juif israélien Gideon Levy a déclaré sur Democracy Now! news hour : « Est-ce que cela nous donne, à nous Israéliens, le droit de faire tout ce que nous voulons après le 7 pour toujours, sans aucune limite, aucune limite légale, aucune limite morale ? Nous pouvons simplement tuer et détruire autant que nous le souhaitons ? C’est la principale question en ce moment.

Levy siège au comité de rédaction du journal israélien Haaretz. Il a récemment écrit une chronique intitulée « S’il ne s’agit pas d’un génocide à Gaza, alors qu’est-ce que c’est ? » Il y écrit : « Supposons que la position d’Israël à La Haye soit juste et juste et qu’Israël n’ait commis aucun génocide ou quoi que ce soit qui s’en rapproche. Alors qu’est-ce que c’est ? Comment appelle-t-on les tueries de masse, qui se poursuivent alors même que ces lignes sont écrites, sans discrimination, sans retenue, à une échelle difficilement imaginable ?

Toute mesure ordonnée par le CIJ devrait être adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, où les États-Unis, le plus fidèle allié et fournisseur d’armes d’Israël, exercent régulièrement leur veto pour protéger Israël.

Les États-Unis n’hésitent pas à accuser d’autres pays de génocide, de la Serbie dans les années 1990 à la Birmanie au cours de la dernière décennie pour ses atrocités contre sa minorité Rohingya, en passant par l’emprisonnement massif des Ouïghours en Chine et l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les États-Unis ont même reconnu le génocide perpétré par la Turquie contre les Arméniens en 1915, bien qu’en 2021, avec plus de 100 ans de retard.

Pourtant, le président Biden, dans une déclaration marquant le 100e anniversaire de l’attaque du Hamas contre Israël, a même omis de mentionner les plus de 24 000 Palestiniens tués par Israël à Gaza, dont 70 % étaient des femmes et des enfants. Le secrétaire d’État Antony Blinken à Davos, en Suisse, a déclaré que la situation était « déchirante » et a demandé « mais que peut-on faire ?

Si le président Biden exigeait la fin des bombardements sur Gaza, ils cesseraient. Il est désormais temps de tenir compte des appels mondiaux en faveur d’un cessez-le-feu à Gaza.