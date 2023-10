Un responsable a affirmé que l’organisation « manque d’autorité morale » pour se qualifier de groupe de défense des droits humains. Israël accuse Amnesty International de “biais” et “antisémitisme,” après que l’organisation a déclaré que toutes les parties au conflit actuel à Gaza avaient violé le droit humanitaire, notamment en commettant des crimes de guerre, a rapporté jeudi Politico. Plus tôt le même jour, Amnesty International avait appelé à un cessez-le-feu immédiat et à une enquête indépendante sur « une impunité de longue date pour les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité ». Un communiqué de l’organisation décrit également l’un des “causes profondes” du conflit comme «Le système israélien d’apartheid imposé à tous les Palestiniens.» La secrétaire générale du groupe, Agnès Callamard, a affirmé que « de graves violations du droit international humanitaire, y compris des crimes de guerre » avaient été commis par toutes les parties au conflit. En réponse, le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Lior Haiat, a déclaré à Politico que « Amnesty International est une organisation antisémite qui a un parti pris contre Israël. » Il a en outre soutenu qu’il « manque d’autorité morale pour se présenter comme une organisation de défense des droits de l’homme ».

Israël appelle le chef de l’ONU à démissionner

Haiat aurait également condamné l’organisation pour son prétendu silence à la suite de l’attaque du 7 octobre contre Israël par le groupe militant Hamas, au cours de laquelle des centaines de personnes ont été tuées et plus de 200 kidnappées. Selon le porte-parole, Amnesty International est “une organisation de propagande travaillant pour les terroristes du Hamas.” Les responsables israéliens ont fait état de 1 405 victimes depuis l’escalade du conflit. Le ministère de la Santé de Gaza a estimé le nombre de morts palestiniens à 7 434, dont plus de 3 000 enfants. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré mardi au Conseil de sécurité que l’attaque du Hamas “ne s’est pas produit dans le vide”, et que le peuple palestinien « ont été soumis à 56 ans d’occupation étouffante » tandis que leurs espoirs d’une solution politique à leur sort “ont disparu.” Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a répondu en accusant Guterres de montrer “compassion” pour les terroristes et les meurtriers, et l’a appelé à démissionner.