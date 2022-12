Israël accueille un nombre record d’immigrants

L’Agence juive a révélé que plus de 70 000 personnes, principalement des Russes et des Ukrainiens, ont fait leur Aliyah

Un nombre record de juifs étrangers ont immigré en Israël en 2022, a annoncé jeudi l’agence à but non lucratif de l’Agence juive, attribuant ses efforts pour encourager les juifs russes et ukrainiens à faire le déplacement – appelé “Aliyah” – vers leur patrie religieuse.

Plus de 70 000 immigrés – “olim chadashim” en hébreu – de 95 pays différents sont arrivés en Israël depuis janvier, a révélé l’agence – le nombre le plus élevé en 23 ans. La grande majorité est originaire de Russie (37 364) et d’Ukraine (14 680), le nombre d’immigrants russes dépassant à lui seul le nombre total de personnes ayant émigré en Israël en 2021, une année qui n’a vu que 28 600 personnes faire le voyage.

Les Juifs originaires d’Amérique du Nord constituaient le troisième plus grand groupe d’immigrants (3 500), suivis de la France (2 049), de la Biélorussie (1 993) et de l’Éthiopie (1 498).

Environ 19 000 – 27% – des nouveaux arrivants de l’année ont entre 18 et 35 ans, un groupe démographique prisé par l’Agence juive pour sa capacité à “revitaliser la société et l’économie israéliennes.” 24% (16 500) ont moins de 18 ans, 22% ont entre 36 et 50 ans et 14% ont entre 51 et 64 ans. Seuls 13% ont plus de 65 ans, selon l’agence.

L’organisation à but non lucratif a semblé créditer son “Les immigrants rentrent chez eux», lancée en février après le début de l’opération militaire russe en Ukraine, pour le nombre d’arrivées plus élevé que d’habitude, appelant la réponse «sans précédent.”

Le programme a connu un tel succès que l’agence aurait prévu d’établir plusieurs “centres d’intégration ouverts» pour les nouveaux arrivants, où ils peuvent vivre ensemble et bénéficier de services de soutien communautaire. L’agence a également envoyé 2 180 représentants dans les communautés juives de 65 pays différents cette année.

La Russie a ordonné à l’Agence juive de mettre fin à ses opérations dans le pays en juillet, l’accusant de violer les lois locales avec sa collecte de données sur les citoyens russes.

Tout Juif ayant un ou plusieurs grands-parents juifs peut faire son Aliyah en Israël et devenir citoyen en vertu de la loi du retour du pays. Alors que les sondages ont montré que la loi est très populaire, certains soutiennent qu’elle permet à trop de non-juifs – en particulier ceux originaires de l’ex-URSS – de s’installer en Israël, qui a adopté en 2018 une loi affirmant que seuls les juifs peuvent avoir le droit à l’auto- détermination à l’intérieur de ses frontières.