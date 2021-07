Israël accueille le leader allemand comme allié contre l’antisémitisme

L’Allemagne nazie et ses collaborateurs ont assassiné 6 millions de Juifs européens pendant l’Holocauste. Les dirigeants allemands d’après-guerre se sont excusés à plusieurs reprises pour les atrocités nazies et le pays a versé des centaines de millions de dollars en réparations aux victimes juives. Les relations entre l’Allemagne et Israël étaient difficiles dans les premières décennies après la guerre, mais les deux pays ont développé des liens étroits ces dernières années.