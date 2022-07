Israël accorde plus de permis palestiniens avant la visite de Biden

Israël décrit ces mesures comme des mesures de confiance visant à réduire les tensions. Les critiques disent qu’ils ne font que renforcer son régime militaire de 55 ans sur des millions de Palestiniens en l’absence de tout processus de paix. Les derniers pourparlers de paix sérieux ont échoué il y a plus de dix ans.

JERUSALEM – Israël a déclaré mardi qu’il augmenterait le nombre de permis de travail délivrés aux Palestiniens dans la bande de Gaza et permettrait à des milliers de Palestiniens supplémentaires d’obtenir un statut légal avant la visite du président Joe Biden dans la région plus tard cette semaine.

Les dernières mesures ont été approuvées par le ministre de la Défense Benny Gantz, qui a rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas en Cisjordanie occupée la semaine dernière pour discuter de la coordination avant la visite de Biden. L’Autorité palestinienne d’Abbas a un pouvoir limité sur certaines parties de la Cisjordanie et coopère avec Israël sur les questions de sécurité.

Israël permettra à 5 500 Palestiniens supplémentaires d’être ajoutés au registre de la population palestinienne – qu’il contrôle effectivement – afin qu’ils puissent obtenir des cartes d’identité. Des groupes de défense des droits affirment que des dizaines de milliers de Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza n’ont pas ce statut, les forçant à vivre sous de sévères restrictions de mouvement.

Israël a déclaré qu’il accorderait 1 500 permis supplémentaires aux travailleurs palestiniens de Gaza pour travailler à l’intérieur d’Israël, portant le nombre total à 15 500 – le plus élevé depuis que le groupe militant islamique Hamas a pris le pouvoir à Gaza aux mains des forces d’Abbas il y a 15 ans. Israël et l’Égypte ont imposé un blocus paralysant à Gaza depuis lors,

Israël dit que le blocus est nécessaire pour empêcher le Hamas – qui s’oppose à son existence même – de s’armer. Les Palestiniens et les groupes de défense des droits considèrent le blocus comme une forme de punition collective des 2 millions d’habitants palestiniens de Gaza.

Israël a également approuvé six plans de zonage pour la Cisjordanie. Les autorités israéliennes restreignent fortement la construction palestinienne dans les 60% de la Cisjordanie qui sont sous contrôle israélien total et démolissent régulièrement des maisons et d’autres structures construites sans permis israéliens difficiles à obtenir. Les autorités ont également annoncé qu’elles ouvriraient un nouveau passage pour véhicules dans le nord de la Cisjordanie.