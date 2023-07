Israël accorde l’entrée aux Américains d’origine palestinienne dans le cadre d’une demande d’exemption de visa

Israël a annoncé mercredi que tous les citoyens américains, y compris ceux résidant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, seront autorisés à entrer dans le pays par l’aéroport Ben Gourion.

Cette décision fait partie d’une campagne de longue date du gouvernement israélien pour permettre à ses citoyens d’entrer aux États-Unis sans visa.

Les demandes précédentes d’Israël pour un voyage sans visa ont été rejetées en raison d’allégations de traitement inégal envers les voyageurs musulmans et palestiniens.

Israël fait pression depuis des années pour garantir l’entrée sans visa de ses citoyens aux États-Unis, un privilège dont bénéficient 40 pays, principalement en Europe et en Asie.

Mais cette demande a été contrecarrée par la demande du gouvernement américain que le pays accorde un traitement égal à ses frontières à tous les citoyens américains, y compris les Américains d’origine palestinienne, qui se voient souvent interdire d’entrer dans le pays par l’aéroport Ben Gourion d’Israël. Au lieu de cela, ceux qui se rendent en Cisjordanie occupée ou dans la bande de Gaza doivent entrer via la Jordanie ou l’Égypte voisine.

D’autres Américains d’origine arabe ou de confession musulmane disent avoir subi des restrictions similaires, ainsi que des citoyens américains ayant des opinions politiques qu’Israël trouve répréhensibles.

Le porte-parole du département d’État américain, Matthew Miller, a déclaré que les États-Unis « surveilleront non seulement leur mise en œuvre de ces politiques, mais leur conformité avec ces politiques et la conformité avec d’autres facettes du programme d’exemption de visa » et décideront le 30 septembre d’admettre ou non Israël.

Le conseiller à la sécurité nationale d’Israël, Tzachi Hanegbi, a déclaré que la réglementation entrerait en vigueur jeudi et renforcerait les liens entre les pays et « nous rapprocherait de la pleine qualification pour les conditions du gouvernement américain au programme d’exemption de visa ».

La déclaration israélienne a évité de mentionner le mot Palestiniens, mais a déclaré que le protocole autoriserait l’entrée à « chaque Américain, y compris les Américains ayant la double nationalité, les résidents américains de Judée et de Samarie » – les termes bibliques pour la Cisjordanie occupée – « et les résidents américains de la bande de Gaza ».