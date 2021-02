Israël accepte secrètement de financer des vaccins pour la Syrie dans le cadre de l’échange de prisonniers

JÉRUSALEM – Lorsqu’une jeune Israélienne a été libérée de détention en Syrie cette semaine, après avoir été arrêtée pour avoir traversé illégalement la Syrie, l’histoire officielle était qu’elle avait été la bénéficiaire d’un simple échange de prisonnières. En échange de sa liberté, a annoncé le gouvernement israélien, elle avait été échangée contre deux bergers syriens capturés par les Israéliens. Mais si cet accord entre deux États ennemis, qui n’ont jamais partagé de relations diplomatiques, semblait trop rapide et facile, c’était le cas. En secret, Israël avait en effet également accepté une rançon beaucoup plus litigieuse: le financement d’un nombre non divulgué de vaccins contre le coronavirus pour la Syrie, selon un responsable familier avec le contenu des négociations. Dans le cadre de l’accord, Israël paiera la Russie, qui en a fait la médiation, pour envoyer des vaccins Spoutnik V fabriqués en Russie au régime du président Bashar al-Assad de Syrie, a déclaré le responsable. Israël a donné au moins un vaccin à près de la moitié de sa population de 9,2 millions, tandis que la Syrie – qui entre maintenant dans sa 11e année de guerre civile – n’a pas encore commencé son déploiement de vaccin. Le gouvernement israélien a refusé de commenter l’aspect vaccinal de l’accord, tandis qu’un média de presse contrôlé par l’État syrien, l’Agence de presse arabe syrienne, a nié que les vaccins faisaient partie de l’accord. Interrogé sur les vaccins lors d’une interview télévisée samedi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a éludé la question, affirmant seulement qu’aucun vaccin israélien n’était envoyé en Syrie.

«Nous avons amené la femme, je suis content», a déclaré M. Netanyahu. Il a exprimé ses remerciements au président russe Vladimir V. Poutine et a déclaré: «Je n’en ajouterai plus.» L’accord constitue un rare moment de coopération difficile entre deux États qui ont combattu plusieurs guerres et contestent toujours la souveraineté d’une étendue de terre, les hauteurs du Golan, qu’Israël a capturée à la Syrie en 1967.

Il souligne également à quel point les vaccins sont de plus en plus une caractéristique de la diplomatie internationale. Et cela reflète une disparité vaste et croissante entre les États riches, comme Israël, qui ont fait des progrès considérables avec les vaccins contre le coronavirus et pourraient bientôt revenir à une sorte de normalité – et les pauvres, comme la Syrie, qui ne l’ont pas fait.

Parmi les Palestiniens, les reportages sur l’accord Israël-Syrie ont accru les frustrations concernant le faible nombre de vaccins fournis par Israël aux Palestiniens vivant dans les territoires occupés. Israël n’a fourni que quelques milliers de vaccins aux quelque 2,8 millions de Palestiniens vivant en Cisjordanie occupée, et la semaine dernière, le gouvernement israélien a brièvement retardé la livraison d’un premier lot de vaccins à Gaza, où vivent près de deux millions de personnes.

Israël soutient que les Accords d’Oslo le déchargent de sa responsabilité de fournir des soins de santé aux Palestiniens. Mais les militants des droits et les Palestiniens citent le quatrième Convention de Genève, qui oblige une puissance occupante à se coordonner avec les autorités locales pour maintenir la santé publique dans un territoire occupé. Les responsables israéliens ont déclaré qu’ils devaient vacciner leur propre population avant de se tourner vers les Palestiniens. Mais l’accord avec la Syrie envoie un message différent, a déclaré Khaled Elgindy, chercheur et ancien conseiller des dirigeants palestiniens. L’épidémie de coronavirus › Mise à jour 20 février 2021 à 17 h 38 HE Alors que le mauvais temps continue de retarder les expéditions, la ville de New York est tombée à moins de 1 000 doses de vaccin.

Une famille anglaise a transformé son salon en scène pour des parodies de la vie en lock-out. Maintenant, ils sont célèbres.

Un débat fait rage sur qui dirigera la FDA dans la prochaine phase critique de la pandémie. «Israël est prêt à fournir des vaccins aux Syriens en dehors de leurs frontières, mais en même temps à ne pas les fournir à une énorme population occupée dont ils sont légalement responsables», a déclaré M. Elgindy. «Cela semble envoyer le message qu’ils essaient délibérément d’éviter leur responsabilité légale de veiller au bien-être de cette population occupée.» Parmi les Israéliens, l’échange de prisonniers a soulevé des inquiétudes quant à la façon dont un civil a pu traverser la frontière hautement surveillée et tendue avec la Syrie sans être détecté par les autorités israéliennes. La femme de 23 ans est entrée en Syrie près du mont Hermon le 2 février sans avoir été initialement repérée par les forces israéliennes ou syriennes, a déclaré le responsable. Son nom ne peut actuellement pas être publié sur décision du tribunal. Israël a appris qu’elle avait disparu seulement lorsque ses amis ont informé la police de sa disparition. Elle n’est entrée en détention syrienne qu’après qu’un civil syrien qui s’est approché d’elle s’est rendu compte qu’elle était israélienne et a appelé la police. Israël a ensuite demandé à la Russie – un allié syrien avec une forte présence militaire dans le pays – de l’aider à médiatiser sa libération. La Russie et Israël se sont coordonnés lors d’épisodes similaires dans le passé. En 2016, la Russie a contribué à la médiation du retour d’un char israélien saisi par les forces syriennes en 1982 au Liban. En 2019, Moscou a facilité le retour du corps d’un soldat israélien tué lors du même affrontement, Zachary Baumel.