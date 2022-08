Israël accepte la trêve à Gaza – médias

Si le Jihad islamique palestinien accepte l’accord, la dernière série de combats qui a commencé vendredi se terminera par un cessez-le-feu

Israël a accepté dimanche une trêve négociée par l’Égypte à Gaza, a rapporté Reuters. On ne sait toujours pas si le Jihad islamique palestinien (JIP) acceptera l’accord. Le groupe a continué à tirer des roquettes sur Israël à l’annonce de la nouvelle.

L’Egypte a « noué des contacts avec tout le monde » désamorcer le conflit qui s’intensifie rapidement entre Israël et le JIP, a déclaré samedi le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, alors qu’une délégation du renseignement du Caire arrivait en Israël.

Des sources égyptiennes ont déclaré dimanche à Reuters que la délégation avait proposé un cessez-le-feu commençant plus tard dans la soirée, ce que la partie israélienne a accepté. Si le rapport est vrai, la direction du JIP doit maintenant décider d’accepter ou non la trêve.

Une source au sein du groupe militant a déclaré à l’AFP qu’il participait aux pourparlers de cessez-le-feu.

Le JIP a intensifié ses attaques à la roquette sur Israël en début d’après-midi dimanche, avec des sirènes de raid aérien retentissant à Ashkelon et dans d’autres colonies près de la frontière de l’État juif avec Gaza, et des projectiles menaçant la ville de Beer Sheva. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont affirmé que le système de défense antimissile Iron Dome a intercepté 97 % des quelque 500 roquettes qui sont sorties de Gaza en deux jours de combats.

Israël a ciblé ce qu’il a qualifié de JIP “postes de lancement de fusées” à Gaza en réponse, en publiant des séquences vidéo de frappes aériennes sur ces positions.

כלי טיס תקף שתי עמדות לשיגור פצצות מרגמה של ארגון הטרור גא״פ ברצועת : pic.twitter.com/Oc4VUwyWk8 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 7 août 2022

La mission militaire israélienne, l’opération Breaking Dawn, a commencé vendredi par une frappe aérienne sur la maison du commandant en chef du JIP, Taysir al-Jabari. D’autres frappes ont ciblé les postes d’observation, les entrepôts et les sites de lancement du groupe, tandis qu’un autre haut commandant du JIP a été tué par une frappe aérienne israélienne samedi soir, a déclaré l’armée israélienne dimanche.

Israël a décrit ses frappes comme “ciblé” et a déclaré que l’opération Breaking Dawn avait été lancée au milieu de la menace imminente d’attaque du JIP suite à l’arrestation du chef du groupe lundi. Cependant, les responsables palestiniens affirment que 31 personnes ont été tuées à Gaza – dont six enfants – tandis que 265 Gazaouis ont été blessés.

Israël a nié toute responsabilité dans au moins neuf de ces morts, que Tsahal a imputées à une roquette palestinienne qui a échoué après son lancement.

Avec plusieurs de ses hauts dirigeants tués ou arrêtés, on ne sait pas si le JIP a l’intention d’accepter la trêve négociée par l’Égypte. Un porte-parole du groupe a affirmé dimanche que les militants avaient utilisé “seulement une petite partie” de leurs capacités et a appelé les Palestiniens de Cisjordanie à se joindre à leur offensive. Le Hamas, le plus grand groupe militant palestinien, est jusqu’à présent resté en dehors de la série de combats actuelle.

Avant que la nouvelle d’une trêve potentielle n’éclate, le ministre israélien du renseignement, Elazar Stern, a déclaré à la radio militaire qu’Israël avait “a réalisé des réalisations très importantes dans l’opération”, et que Tsahal “continuer à répondre” aux attaques à la roquette. Cependant, Stern a déclaré que “si [the PIJ] demande un accord… nous ne cherchons pas la guerre.