Israël accepte des pauses quotidiennes de quatre heures dans les combats à Gaza (Maison Blanche)

WASHINGTON (AP) — Israël a accepté de mettre en place des pauses humanitaires quotidiennes de quatre heures son assaut contre le Hamas dans le nord de Gaza, a déclaré jeudi la Maison Blanche, alors que le président Joe Biden faisait pression sur les Israéliens pour un arrêt des combats pendant plusieurs jours dans le but de négocier la libération de otages détenus par le groupe militant.

Biden avait demandé au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d’instaurer des pauses quotidiennes lors d’un appel lundi et a déclaré qu’il avait également demandé aux Israéliens une pause d’au moins trois jours pour permettre des négociations sur les otages.

« Oui », a répondu Biden lorsqu’on lui a demandé s’il avait demandé à Israël une pause de trois jours. “J’ai demandé une pause encore plus longue pour certains d’entre eux.” Il a ajouté qu’il n’y avait « aucune possibilité » d’un cessez-le-feu formel pour le moment, et a déclaré qu’il avait « fallu un peu plus de temps » qu’il ne l’espérait pour qu’Israël accepte les pauses humanitaires.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré qu’une pause humanitaire quotidienne serait annoncée jeudi et que les Israéliens s’étaient engagés à annoncer chaque fenêtre de quatre heures au moins trois heures à l’avance. Israël, a-t-il dit, est également en train d’ouvrir un deuxième couloir pour que les civils fuient les zones qui sont actuellement au centre de sa campagne militaire contre le Hamas, avec une route côtière reliant la principale autoroute nord-sud du territoire.

En savoir plus sur la guerre Israël-Hamas :

Des pauses similaires à court terme ont eu lieu ces derniers jours alors que des dizaines de milliers de civils ont fui vers le sud, mais l’annonce de jeudi semble être un effort visant à formaliser et à élargir le processus, alors que les États-Unis ont pressé les Israéliens de prendre de plus grandes mesures pour protéger les civils. à Gaza.

Interrogé dans une interview diffusée jeudi sur Fox News sur la perspective d’une pause humanitaire quotidienne, Netanyahu a répondu que « les combats se poursuivent contre l’ennemi du Hamas, les terroristes du Hamas, mais dans des endroits précis pendant une période donnée, quelques heures ici, quelques heures ». heures là-bas, nous voulons faciliter le passage en toute sécurité des civils loin de la zone de combat. Et c’est ce que nous faisons.

La pression de Biden en faveur d’une pause encore plus longue s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle campagne diplomatique visant à libérer les otages emmenés par le Hamas et d’autres groupes militants dans la bande de Gaza pendant leur attaque surprise du 7 octobre contre Israël.

Les responsables israéliens estiment que les militants détiennent toujours 239 otages, dont des enfants et des personnes âgées, suite à l’attaque qui a également fait 1 400 morts en Israël. Les responsables américains affirment que moins de 10 Américains figurent parmi les personnes retenues en captivité. Plus de 10 800 personnes ont été tuées à Gaza, selon le ministère de la Santé du territoire contrôlé par le Hamas.

Kirby a déclaré aux journalistes jeudi que des pauses pourraient être utiles pour « ramener les 239 otages avec leurs familles, y compris les moins de 10 Américains dont nous savons qu’ils sont détenus ». Donc, si nous pouvons faire sortir tous les otages, c’est un bel objectif limité.

Le feu et la fumée s’élèvent à la suite des frappes aériennes israéliennes dans le nord de la bande de Gaza, le 4 novembre 2023. La Maison Blanche affirme qu’Israël a accepté de mettre en place des pauses humanitaires quotidiennes de quatre heures dans son attaque contre le Hamas dans le nord de Gaza. (Photo AP/Abed Khaled, dossier)

« Les pauses humanitaires peuvent être utiles dans le processus de transfert », a-t-il ajouté.

Des pourparlers indirects avaient lieu au Qatar – qui a également joué un rôle dans la libération de quatre otages par le Hamas le mois dernier – en vue d’une libération plus importante d’otages. Le directeur de la CIA, William Burns, était à Doha jeudi pour des entretiens avec le Premier ministre qatari, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, et le chef de l’agence de renseignement israélienne du Mossad, David Barnea, selon un responsable américain. Le responsable s’est entretenu avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat pour discuter de questions sensibles.

Le Qatar est un intermédiaire fréquent dans les relations internationales avec le Hamas, et certains hauts dirigeants politiques du Hamas ont élu domicile dans ce pays du Golfe. Le responsable américain a souligné que Burns ne jouait pas un rôle de premier plan dans les négociations.

Kirby a confirmé que les États-Unis continuent d’avoir « des discussions actives avec leurs partenaires pour tenter d’obtenir la libération des otages », notant en particulier l’aide du Qatar.

Le sénateur Ben Cardin, président de la commission sénatoriale des relations étrangères, a déclaré à l’AP que plusieurs questions doivent être résolues dans les négociations, notamment celle de savoir si une pause plus longue dans les combats ou la libération des otages seraient prioritaires, et s’il serait possible de accéder à tous les otages pour connaître leur nombre et leur état de santé,

Cardin, démocrate du Maryland, est rentré à Washington cette semaine après avoir aidé à diriger une délégation du Congrès au Moyen-Orient pour des entretiens avec des dirigeants égyptiens, israéliens et saoudiens. Lui et ses collègues législateurs ont rencontré Biden mercredi soir pour l’informer de leurs discussions dans la région.

“On nous a dit ces dernières semaines que des progrès étaient imminents… et puis rien ne se passe”, a-t-il déclaré. Il a ajouté : « J’espère que nous verrons des progrès, mais nous avons été déçus par le passé. »

Le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré qu’il n’y avait eu aucun changement dans la tactique israélienne. « Il n’y a pas de cessez-le-feu », a-t-il déclaré aux journalistes. « Il s’agit de pauses tactiques locales pour l’aide humanitaire, limitées dans le temps et dans l’espace. »

« Ces couloirs d’évacuation permettent aux civils de se déplacer vers le sud, vers des zones plus sûres où ils peuvent recevoir une aide humanitaire. » Interrogé sur l’annonce de Kirby, il a répondu : « Ce n’est pas un changement », tout en affirmant qu’Israël tenterait d’élargir ces couloirs humanitaires.

Le secrétaire d’État Antony Blinken avait averti Israël la semaine dernière qu’il risquait de détruire une éventuelle possibilité de paix s’il n’agissait pas rapidement pour améliorer les conditions humanitaires à Gaza pour les civils palestiniens alors qu’il intensifie sa guerre contre le Hamas.

Dans un appel direct à Israël pour qu’il suspende ses opérations militaires afin de permettre une livraison immédiate et accrue de l’aide, Blinken a déclaré que la situation pousserait les Palestiniens vers davantage de radicalisme et mettrait effectivement fin aux perspectives d’une éventuelle reprise des pourparlers de paix.

Des Palestiniens travaillent parmi les débris de bâtiments ciblés par les frappes aériennes israéliennes dans le camp de réfugiés de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, le 1er novembre 2023. La Maison Blanche affirme qu’Israël a accepté de mettre en place des pauses humanitaires quotidiennes de quatre heures dans son attaque contre le Hamas en 2023. le nord de Gaza. (Photo AP/Abed Khaled, dossier)

Le président français Emmanuel Macron avait ouvert une conférence sur l’aide à Gaza jeudi avec un appel à Israël pour qu’il protège les civils, affirmant que « toutes les vies ont la même valeur » et que la lutte contre le terrorisme « ne peut jamais être menée sans règles ».

Kirby a déclaré qu’Uzra Zeya, sous-secrétaire du Département d’État chargé de la sécurité civile, de la démocratie et des droits de l’homme ; l’envoyé spécial David Satterfield; et Sarah Charles, qui dirige le bureau d’aide humanitaire de l’USAID, représentaient les États-Unis à la conférence de Paris. Israël n’a pas été invité par la France à la conférence.

Satterfield a décrit jeudi l’amélioration de l’acheminement de l’aide au centre et au sud de Gaza, mais n’a décrit aucun effort de ce type dans la zone de combat du nord, autre que celui d’aider les civils à fuir l’intensification de l’assaut israélien.

Il a déclaré aux journalistes lors d’un point de presse en ligne que la communauté internationale avait pu obtenir du carburant pour relancer les usines de dessalement d’eau dans le sud, et que l’aide au sud s’élevait en moyenne à 100 camions par jour. Deux pipelines fournissant de l’eau potable au sud d’Israël ont été remis en service.

“Nous espérons que dans les prochains jours nous serons en mesure de répondre aux besoins minimums de la population du sud”, a-t-il déclaré. “Et je parle du sud et du centre, pas du nord, qui reste une zone cinétique.”

___

Les rédacteurs de l’AP Josh Boak, Colleen Long et Michelle Price à Washington ont contribué.