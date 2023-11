Israël accepte des pauses humanitaires, mais le fossé avec les États-Unis demeure

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Israël a accepté des « pauses tactiques et localisées » quotidiennes dans son offensive contre le Hamas pour permettre la distribution de l’aide humanitaire et la poursuite de l’évacuation des civils alors que ses troupes se dirigent vers le centre de la ville de Gaza, ont déclaré jeudi des responsables israéliens et américains. Les pauses, avec un préavis de trois heures, seront déclarées « pendant quatre heures chaque jour dans une zone ou un quartier différent… pour apporter des fournitures médicales et de la nourriture » à ceux qui en ont besoin et permettre à ceux qui veulent quitter les intenses combats dans le nord de Gaza de se déplacer vers le sud, selon un haut responsable israélien. Israël a également accepté de continuer à garantir la sécurité le long d’au moins l’une des deux principales autoroutes nord-sud pendant plusieurs heures chaque jour pour les évacuations.

Depuis dimanche, des dizaines de milliers de Palestiniens, pour la plupart à pied et pour la plupart les mains levées alors qu’ils marchaient à côté de véhicules militaires et de soldats israéliens, se sont dirigés vers le sud dans un exode massif. Un haut responsable de l’administration Biden a estimé qu’il restait environ 250 000 civils dans le nord de Gaza, où les troupes israéliennes avancent bloc par bloc. dans des combats de rue contre les militants du Hamas tout en utilisant des frappes aériennes pour les chasser des tunnels souterrains.

Cette annonce est le résultat d’un effort de plusieurs semaines déployé par l’administration Biden pour amener le Premier ministre Benjamin Netanyahu à améliorer la situation humanitaire à Gaza. Lorsqu’il a rencontré le secrétaire d’État Antony Blinken à Tel Aviv vendredi dernier, Netanyahu a accepté les pauses. en principe, mais un certain nombre de responsables américains – y compris Biden lui-même – l’ont poussé à s’engager.

Les forces israéliennes ont parfois interrompu leurs attaques terrestres dans le dans le nord et des frappes aériennes dans toute la bande de Gaza, mais les responsables américains ont déclaré jeudi que l’accord de jeudi était une tentative de les formaliser et de les étendre – et de rendre public cet engagement afin que les Israéliens subissent davantage de pression pour s’y tenir.

Cela s’est produit alors que le directeur de la CIA, William J. Burns, rencontrait à Doha son homologue israélien, le chef du Mossad David Barnea, et de hauts responsables du gouvernement du Qatar, qui a servi de médiateur dans les négociations indirectes entre les États-Unis et Israël avec le Hamas sur la libération des otages détenus à Gaza. .

Biden, à bord d’Air Force One pour un voyage dans l’Illinois, a déclaré aux journalistes qu’il avait discuté avec Netanyahu de la possibilité d’une pause de trois jours dans les hostilités pour faciliter la libération de quelque 239 otages, dont 10 citoyens américains, pris le 7 octobre. Attaque du Hamas dans le sud d’Israël qui a fait 1 400 morts. Le Hamas avait précédemment demandé une pause de cinq jours pour libérer les otages non militaires.

Il n’y a eu aucune indication publique de progrès dans les négociations de Doha sur les otages, qui comprenaient une réunion entre Burns et l’émir qatari Tamim bin Hamad al-Thani, selon plusieurs responsables américains et étrangers, dont la plupart ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des développements. sur l’aide humanitaire, les couloirs de sortie de Gaza et les otages. Israël a déclaré qu’il n’accepterait pas de cessez-le-feu tant que tous les otages ne seraient pas libérés. Biden a également déclaré qu’il ne pensait pas qu’il devrait y avoir un cessez-le-feu formel tant que le Hamas n’est pas vaincu.

Pour Biden, l’accord avec Israël prévoyant des pauses quotidiennes et localisées dans l’offensive est un petit signe de progrès dans une crise régionale en expansion. Cela a amené les États-Unis à essayer d’équilibrer leur soutien illimité au droit d’Israël à se défendre contre le Hamas avec des critiques internationales généralisées et croissantes sur la manière dont Israël exerce ce droit.

Plus de 10 000 civils palestiniens ont été tués au cours du mois dernier, selon les autorités sanitaires de Gaza, principalement lors de frappes aériennes israéliennes. Le « siège » de l’enclave par Israël a laissé la population restante dans une situation humanitaire désastreuse, avec une nourriture et des soins médicaux en diminution et sans électricité, selon les Nations Unies et les États-Unis.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était « frustré » que Netanyahu n’ait pas « écouté davantage » les choses que Biden lui avait demandées, le président a répondu : « Cela prend un peu plus de temps que ce que j’espérais ». Confirmant qu’il avait demandé une pause de trois jours, Biden a déclaré : « J’ai demandé une pause encore plus longue » dans certains cas.

Pour permettre la distribution d’une plus grande quantité d’aide humanitaire, « une pause représente, à notre avis, quelque chose de plus que quelques heures », a déclaré le haut responsable de l’administration Biden. « Une pause dure un jour, quelques jours, suffisamment longtemps pour acheminer des quantités importantes de biens humanitaires qui ne seraient pas réalisables autrement, et pour faire sortir davantage de ressortissants étrangers… » de Gaza.

Biden a subi des pressions à la fois nationales et internationales pour montrer que les États-Unis disposaient d’un certain poids auprès d’Israël, même si Netanyahu n’a pas rendu la tâche facile.

L’influence américaine, « si vous voulez utiliser ce terme, est le fait qu’Israël comprend aux plus hauts niveaux » que même avec le fort soutien que les États-Unis apportent pour mettre fin à la menace du Hamas, et avec le droit absolu d’Israël de le faire, « vous je ne peux pas le faire de manière cinétique uniquement. Il doit y avoir une forte composante d’aide humanitaire » qui « ait visiblement un impact positif sur la situation très, très difficile à Gaza », a déclaré le responsable.

Mercredi, un porte-parole du gouvernement israélien a nié l’existence d’une quelconque pénurie alimentaire à Gaza, contrairement aux descriptions quotidiennes du désespoir à l’intérieur de l’enclave de la part des Nations Unies et d’autres organisations internationales, ainsi que des États-Unis et de nombreux autres pays. « La situation est insupportable. Permettre que cela continue serait une parodie », a déclaré jeudi le chef des affaires humanitaires de l’ONU, Martin Griffiths, lors du sommet sur la crise à Gaza organisé par le président français Emmanuel Macron à Paris.

Jeudi également, David Satterfield, que Biden a nommé son envoyé spécial pour les questions humanitaires au Moyen-Orient peu après l’attaque du Hamas, a déclaré aux journalistes que le besoin réel en nourriture et en fournitures médicales persistait, même si des progrès étaient réalisés.

« Je tiens à souligner ici que nous avons commencé il y a seulement deux ou trois semaines à zéro » en termes de chargements de camions d’aide humanitaire autorisés à entrer à Gaza alors que l’Égypte, Israël et le Hamas négociaient les conditions. “Jusqu’à présent, nous avons porté le niveau d’assistance à environ 100 camions par jour”, a déclaré Satterfield. « Nous comprenons que même 150 camions par jour suffisent pour fournir une aide humanitaire de survie de base. Il reste encore beaucoup à faire. »

Les négociations difficiles et le processus laborieux consistant à permettre à l’Égypte et à Israël de vérifier chaque nom figurant sur les listes de sortie ont également retardé la sortie de milliers de ressortissants étrangers de Gaza vers l’Égypte. Les progrès ont été ralentis le week-end dernier, lorsque le Hamas a fermé la porte du côté de Gaza, exigeant que davantage de civils blessés soient autorisés à partir en premier. Il a rouvert ses portes lundi, pour ensuite se refermer du côté égyptien pour la journée de mercredi après qu’un convoi humanitaire et son escorte du Comité international de la Croix-Rouge aient essuyé des tirs à l’intérieur de Gaza.

Les responsables américains ont estimé qu’environ 450 des quelque 1 000 personnes figurant sur une liste de citoyens américains du Département d’État et des membres de leurs familles éligibles ont quitté Gaza, tout en avertissant que les chiffres pourraient être inexacts parce que certains ne se présentent pas auprès des autorités consulaires américaines avant de quitter le terminal.

L’augmentation du nombre de civils à Gaza et le soutien de l’administration Biden à l’offensive israélienne ont a conduit à de vives divisions politiques et publiques aux États-Unis. Des manifestations pro-palestiniennes massives ont eu lieu dans les grandes villes, les Juifs américains ayant réagi à la fois avec peur et colère face à ce qu’ils perçoivent comme de l’antisémitisme. Alors qu’un nombre relativement restreint de législateurs démocrates ont appelé Biden à utiliser davantage l’influence américaine auprès d’Israël au nom des Palestiniens, d’autres membres des deux partis ont accusé Biden de ne pas être suffisamment solidaire.

Lors du débat télévisé de mercredi soir, les cinq candidats républicains à la présidentielle ont fait peu ou pas de mention de la crise humanitaire et ont plutôt appelé à l’anéantissement du Hamas. « Terminez le travail une fois pour toutes avec ces bouchers », a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qu’il dirait à Netanyahu.

Ces dernières semaines, l’administration a intentionnellement accordé une attention accrue aux privations à Gaza, à la fois publiquement et, selon les responsables, lors de conversations privées à tous les niveaux du gouvernement israélien. Après avoir rejeté les appels à une pause humanitaire au cours des premières semaines de l’offensive israélienne, elle a adopté ce concept.

Mais même si le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, a salué l’accord d’Israël pour entamer les pauses quotidiennes, attribuant le crédit à l’intervention de Biden auprès de Netanyahu et déclarant aux journalistes qu’il s’agissait d’une « étape significative » que « nous voulons voir… se poursuivre aussi longtemps que nécessaire », le premiers ministres Le porte-parole en Israël a initialement refusé de confirmer qu’il y avait eu un quelconque accord.

Pressé d’obtenir des détails, le porte-parole Elyon Levy a seulement déclaré qu’Israël continuerait à autoriser une « fenêtre » pour les évacuations du nord vers le sud de Gaza le long d’un couloir spécifié. Il a refusé de donner plus de détails sur les détails annoncés par Kirby et ce n’est que plus tard dans la journée, à la demande des États-Unis, que les responsables israéliens les ont confirmés.