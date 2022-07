Israël abat les drones iraniens avec l’aide des Arabes, signalant des liens croissants

L’épisode secret, qui s’est produit le 15 mars 2021, a été l’un des premiers exemples réussis d’une relation militaire naissante entre Israël, certains partenaires arabes et les États-Unis – un projet que le président Biden tente de cimenter dans un réseau plus formel pendant sa visite cette semaine au Moyen-Orient.

Corroboré par deux hauts responsables israéliens et les enregistrements des communications des pilotes, l’épisode illustre comment Israël, autrefois isolé au Moyen-Orient en raison de la solidarité arabe avec les Palestiniens, travaille désormais de plus en plus étroitement avec plusieurs armées arabes. Il a également illustré comment les craintes partagées de l’Iran remplacent désormais les inquiétudes de certains gouvernements arabes quant à l’échec de la résolution du conflit israélo-palestinien.

Au cours de la dernière décennie, l’Iran et ses mandataires au Yémen, au Liban, en Syrie et en Irak ont ​​de plus en plus utilisé des drones pour attaquer Israël, les forces américaines au Moyen-Orient et les États arabes sunnites, y compris contre des installations pétrolières aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite cette année. .

Alors que la plus grande menace à long terme de l’Iran est son programme nucléaire, les opposants à Téhéran sont préoccupés par les drones parce que leur petite taille et leur vitesse relativement lente les rendent difficiles à détecter et à intercepter – et parce qu’ils causent déjà des dégâts.

Annoncée le mois dernier par Israël, la nouvelle initiative, le projet de défense aérienne du Moyen-Orient, est une tentative de renforcer les défenses de la région contre les drones. L’idée est de permettre à ses participants de s’alerter instantanément des attaques de drones entrantes, grâce à la coordination du Commandement central américain. Israël a déjà averti certains pays arabes d’une frappe de drone imminente, a déclaré un haut responsable de la défense israélienne.