Israël a utilisé une arme qu’il n’a jamais utilisée auparavant pour arrêter un missile ennemi

Israël a confirmé la première utilisation opérationnelle de son système Arrow-3 pour intercepter un missile ennemi.

Initialement déployé en 2017, Arrow-3 constitue la couche supérieure du réseau sophistiqué de défense aérienne d’Israël.

Arrow travaille avec l’Iron Dome et le David’s Sling, ainsi qu’avec les batteries Patriot de fabrication américaine, pour défendre le ciel israélien.

Israël a confirmé la première utilisation opérationnelle de son système Arrow-3 pour arrêter un missile entrant alors que les adversaires du pays testent les couches de son réseau sophistiqué de défense aérienne.

Des militants Houthis, un groupe soutenu par l’Iran au Yémen, revendiqué Jeudi, ils ont tiré une salve de missiles balistiques sur Israël, qui a déclaré sur Telegram qu’il était en mesure de contrer l’attaque. Un projectile se dirigeant vers son territoire a été identifié et intercepté au-dessus de la mer Rouge par le système Arrow.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) plus tard a annoncé qu’il utilisait le système Arrow-3 pour éliminer « efficacement » la menace, marquant la première interception opérationnelle de l’arme depuis son déploiement initial en 2017.

Arrow-3 est le produit d’un effort de développement conjoint avec les États-Unis et constitue un système de suivi et complémentaire à l’unité Arrow-2, qui a été déployée pour la première fois en 2000. Arrow-2 a déjà été utilisé deux fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas il y a plus d’un mois et on lui attribue l’interception d’un missile balistique Houthi et d’une roquette à longue portée tirée depuis la bande de Gaza – marquant la première et la deuxième interceptions opérationnelles confirmées de l’ancien système.

Les deux systèmes Arrow utilisent des intercepteurs à combustible solide à deux étages pour engager des missiles balistiques à courte et moyenne portée et se composent d’un lanceur, d’un radar et d’un système de gestion de combat. Selon le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), un groupe de réflexion basé à Washington, Flèche-2 est conçu pour intercepter des cibles dans la haute atmosphère tout en Flèche-3 peut éliminer les menaces dans l’espace.

Ensemble, ils constituent l’échelon le plus élevé du réseau de défense aérienne à plusieurs niveaux d’Israël, qui vise à protéger les près de 9 000 milles carrés de territoire israélien contre les missiles, les roquettes, l’artillerie et les drones.

Un intercepteur de missile balistique “Arrow 3” est aperçu lors de son lancement d’essai près d’Ashdod, le 10 décembre 2015.

REUTERS/Amir Cohen





“Arrow-3 constitue la couche supérieure du dispositif de défense d’Israël”, a déclaré le ministère israélien de la Défense dans un communiqué. fiche descriptive sur le système, présentant l’intercepteur comme un « missile de classe mondiale » qui fonctionne avec Arrow-2 pour améliorer « considérablement » la capacité de défense du pays. “Les capacités du système Arrow-3 permettent des engagements de missiles balistiques à plus longue portée, à plus haute altitude (exo-atmosphérique) et plus précis”, ajoute-t-il.

Sous les systèmes Arrow se trouve David’s Sling, la couche intermédiaire, qui peut engager des roquettes et des missiles à moyenne et longue portée jusqu’à 185 milles.

En dessous se trouve le Dôme de Fer, le système de défense aérienne le plus connu et celui qui a été le plus utilisé jusqu’à présent. Il est conçu pour intercepter les tirs d’artillerie et les roquettes à courte portée. Israël exploite également la batterie de défense antimissile MIM-104 Patriot, un système de missile sol-air de fabrication américaine très prisé, capable de tout neutraliser, des missiles balistiques et de croisière aux drones et munitions errantes.

Avec les militants du Hezbollah qui tirent depuis le Liban au nord, les militants Houthis qui tirent depuis le Yémen au sud et les militants du Hamas qui tirent depuis Gaza à l’ouest, les missiles et les roquettes provenant de plusieurs directions testent désormais toutes les couches du réseau de défense aérienne d’Israël. L’armée israélienne dit environ 9 500 projectiles ont été lancés sur Israël depuis le 7 octobre. Beaucoup n’ont pas réussi à atteindre leurs cibles, quelque 2 000 d’entre eux ont été interceptés et certains ont réussi à passer.

“Pour la première fois, tous les systèmes de défense aérienne fonctionnent simultanément”, a déclaré jeudi l’armée israélienne. “Tous ces éléments assurent une protection à chaque niveau de défense aérienne et permettent une protection optimale du front intérieur israélien.”

Après la première utilisation opérationnelle du Arrow-2 fin octobre, les forces israéliennes ont déplacé plusieurs navires capables de lancer des missiles vers la mer Rouge dans le but de renforcer leurs défenses face aux menaces croissantes des Houthis basés au Yémen. Il n’est pas clair dans l’immédiat si l’armée a pris de nouvelles mesures défensives à la suite de l’interception Arrow-3 de jeudi.

Dans le même temps, des responsables américains ont déclaré que le groupe soutenu par l’Iran avait abattu mercredi un drone américain MQ-9 Reaper au large des côtes du Yémen, la deuxième fois ces dernières années que le groupe militant le faisait. Les forces américaines avaient précédemment intercepté des missiles et des drones censés se diriger vers Israël.