Israël a utilisé des bombes de fabrication américaine lors d’une frappe qui a tué des dizaines de personnes près de Rafah

Au moins 45 personnes du camp koweïtien Al-Salam 1, construit début janvier, ont été tuées par l’explosion et les incendies qui ont suivi, selon le ministère de la Santé de Gaza. Plus de 240 ont été blessés.

Les responsables américains encouragent depuis des mois l’armée israélienne à accroître l’utilisation des bombes GBU-39 à Gaza, car elles sont généralement plus précises et mieux adaptées aux environnements urbains que les bombes plus grosses, y compris les bombes de 2 000 livres fabriquées aux États-Unis et qu’Israël utilise régulièrement. Le président Biden a déclaré plus tôt ce mois-ci que les États-Unis suspendaient la livraison de bombes plus grosses.

« La frappe a été menée à l’aide de deux munitions avec de petites ogives adaptées à cette frappe ciblée », a déclaré le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne. dit lors d’une conférence de presse mardi. Les bombes contenaient 17 kilogrammes de matière explosive, a-t-il précisé. « C’est la plus petite munition que nos avions peuvent utiliser. »

En réponse aux questions du Times, l’armée israélienne a refusé de préciser la munition utilisée. Le GBU-39 a un poids explosif net d’environ 17 kilogrammes, ou 37 livres.