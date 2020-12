Les Israéliens malades COVID-19[feminine seront en mesure de voter dans les bureaux de vote au volant qui, espèrent les autorités, assureront une élection sans heurts en mars tout en minimisant les risques d’infection.

L’élection parlementaire du 23 mars, déclenchée prématurément en raison d’une impasse politique apparemment insoluble, est la deuxième du pays depuis la coronavirus épidémie. C’est aussi le quatrième en deux ans.

Cherchant à améliorer le processus de vote, le comité électoral national a déclaré qu’il ouvrirait désormais les urnes au volant pour les personnes diagnostiquées. COVID-19[feminine , la maladie causée par le roman coronavirus .

Les électeurs se présenteront à un bureau, une urne sera roulée jusqu’à leur fenêtre, puis ils présenteront leur carte d’identité et choisiront un candidat sans avoir à sortir.

« La station garantit le secret du vote », a déclaré à la presse le directeur général du comité, Orly Adas.

Les employés des bureaux de vote porteront des équipements de protection et le comité consulte le ministère de la Santé pour élaborer les protocoles les plus sûrs. Cela pourrait inclure la dotation des stations uniquement avec ceux qui se sont rétablis COVID-19[feminine et ceux qui ont été vaccinés, dit-elle. Israël a signalé plus de 400000 COVID-19[feminine cas et 3 240 décès.