Israël a un « contrôle opérationnel » sur la frontière entre Gaza et l’Égypte – Tsahal — RT World News

Les Forces de défense israéliennes ont annoncé avoir établi un contrôle total sur la frontière entre la bande de Gaza et l’Égypte. Cette déclaration intervient alors que la pression augmente sur Israël pour qu’il mette fin à sa guerre contre le Hamas à Gaza, qui est sur le point d’entrer dans son huitième mois la semaine prochaine.

« Nous avons désormais pris le contrôle des opérations sur la route de Philadelphie », » a déclaré mercredi le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, faisant référence à la zone frontalière par le nom de code du gouvernement israélien. Il a décrit l’itinéraire comme un « corde de sécurité » utilisé par le Hamas pour faire passer des armes en contrebande et mener des attaques contre les Israéliens.

Hagari a dit que « douzaines » Des roquettes ont été découvertes près de la frontière égyptienne et que le Hamas avait utilisé la zone dans le passé pour tirer sur Tel Aviv et d’autres villes israéliennes. Il a également déclaré que l’armée israélienne avait découvert une vingtaine de tunnels construits par le Hamas sous la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, dans le cadre de la campagne du groupe militant. « stratégie du bouclier humain ».



« Nous avons jusqu’à présent éliminé environ 300 terroristes à Rafah », » a déclaré Hagari, ajoutant que trois soldats israéliens avaient été tués lors des récents combats.

Al-Qahera News a cité un « source égyptienne de haut niveau » comme niant l’existence de tunnels le long de la frontière égyptienne. « Israël utilise ces allégations pour justifier la poursuite de l’opération sur la ville palestinienne de Rafah et la prolongation de la guerre à des fins politiques. » a déclaré la source, selon Al Jazeera.















La pression internationale s’accentue sur l’État juif pour qu’il mette fin à ses opérations dans l’enclave palestinienne densément peuplée, en particulier à Rafah, qui est surpeuplée de réfugiés fuyant le nord de Gaza conformément aux ordres d’évacuation de Tsahal.

Bien que Tsahal insiste sur le fait qu’elle utilise uniquement des armes de haute précision et qu’elle vérifie minutieusement ses cibles, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a admis que la mort d’au moins 45 civils dimanche était un problème. « une erreur tragique. » Selon l’armée, des éclats d’obus provenant d’une frappe contre des hauts commandants du Hamas à Rafah ont enflammé un réservoir de carburant situé à proximité et provoqué un vaste incendie dans un camp de réfugiés. La grève a suscité de vives condamnations de la part des pays européens, dont la France et la Grande-Bretagne. Les États-Unis ont toutefois déclaré que la tragédie n’entraînerait pas un changement de politique à l’égard d’Israël.

Israël a déclaré la guerre au Hamas après que le militant a mené un raid surprise dans les villes du sud d’Israël le 7 octobre, tuant quelque 1 200 personnes et prenant plus de 200 otages. Depuis, plus de 36 000 Palestiniens ont été tués lors des opérations israéliennes à Gaza, selon les autorités locales.