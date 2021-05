Les tensions se sont intensifiées entre Israël et la Palestine la semaine dernière, les hostilités entre les deux groupes qui ont fait plus de 200 morts. Au milieu des appels à la fin des combats, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi soir qu’Israël «continuerait de frapper les cibles terroristes». Israël a lancé sa campagne aérienne sur la bande de Gaza le 10 mai après que les dirigeants de l’enclave, le groupe islamiste Hamas, a tiré des roquettes vers l’État juif, une escalade provoquée par les troubles à Jérusalem-Est annexée par Israël. Au total, 212 Palestiniens ont été tués à Gaza, dont au moins 61 enfants, et plus de 1 400 blessés – tandis qu’en Israël, 10 personnes sont mortes, dont un enfant, avec des centaines de blessés, selon des responsables des deux côtés.

Au milieu de la crise actuelle, où la plupart des victimes sont des civils, Israël a publié une série de tweets en ligne contenant des émojis de roquettes. Bientôt, le fil est devenu viral. La série de tweets intervient après le jour le plus meurtrier du conflit d’une semaine entre Israël et le groupe militant du Hamas. Au moins 212 Palestiniens ont été tués au cours de la semaine des frappes aériennes, dont 61 enfants et 36 femmes, avec plus de 1 400 blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza.

«Juste pour vous donner à tous une certaine perspective, voici le nombre total de roquettes tirées sur des civils israéliens», lit-on dans un tweet à la suite des émojis. «Chacune de ces roquettes est destinée à tuer. #IsraelUnderAttack. » « Ne fais pas d’erreur. Chaque fusée a une adresse. Que feriez-vous si cette adresse était la vôtre? » lisez le tweet final.

Ne fais pas d’erreur. Chaque fusée a une adresse. Que feriez-vous si cette adresse était la vôtre? – Israel ישראל (@Israel) 17 mai 2021

Le message a déclenché des réactions négatives avec des personnes soulignant que le nombre de victimes était disproportionné: les frappes aériennes d’Israël avaient tué plus de personnes en Palestine que l’inverse.

J’arrêterais probablement de voler leurs terres et commencerais à les traiter comme des êtres humains avec des droits égaux aux miens. – Steve Cox (@RealSteveCox) 17 mai 2021

j’en ai fait un avec le nombre d’enfants que vous avez tués – Creighton M (@CreightonOTE) 17 mai 2021

Qu’est-ce qui a conduit à la récente escalade? Jérusalem est le théâtre de violents affrontements entre Juifs et Arabes depuis 100 ans et reste l’une des villes les plus disputées au monde. Les derniers affrontements ont commencé il y a un mois avec une décision israélienne de bloquer certains rassemblements palestiniens au début du mois sacré musulman du Ramadan, déjà une période de sensibilités religieuses accrues. Une fois ces restrictions assouplies, les tensions autour d’un plan d’expulsion de dizaines de Palestiniens d’un quartier de Jérusalem-Est ont continué d’alimenter les affrontements. La semaine dernière, des grenades assourdissantes ont fait écho à travers une enceinte sacrée au sommet d’une colline, et des centaines de Palestiniens ont été blessés dans des affrontements entre des manifestants lançant des pierres et des policiers tirant des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. La police a également été blessée.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici