Le peuple libanais devrait renverser le groupe armé pour éviter le sort de Gaza, a averti Benjamin Netanyahu

Les frappes israéliennes ont tué non seulement Hassan Nasrallah, chef de longue date du Hezbollah, mais également au moins deux personnalités de la direction du groupe armé qui auraient pu le remplacer, a affirmé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Le chef de l’État juif a averti le Liban qu’il pourrait être confronté à la destruction et à la souffrance. « comme nous le voyons à Gaza » alors que les Forces de défense israéliennes (FDI) ont intensifié leur offensive terrestre transfrontalière sur le territoire libanais et que les frappes aériennes israéliennes ont ciblé Beyrouth mardi.

Dans une vidéo adresse au peuple libanais publié sur X, Netanyahu les a appelés à « gratuit » leur pays du Hezbollah, accusant le groupe armé d’avoir plongé le Liban dans le chaos et la guerre en attaquant Israël et « tuer des civils sans distinction ».

« Israël a le droit de se défendre » » a réitéré le dirigeant israélien. « Nous avons dégradé les capacités du Hezbollah. Nous avons éliminé des milliers de terroristes, y compris Nasrallah lui-même et son remplaçant, ainsi que le remplaçant de son remplaçant. » a-t-il affirmé, sans donner plus de détails sur l’identité des deux autres personnages.















Israël a assassiné le chef de longue date du groupe armé lors d’une frappe aérienne sur Beyrouth fin septembre. La semaine dernière, Tsahal a affirmé avoir également éliminé le chef du Conseil exécutif du Hezbollah, Hashem Safieddine, bien que le groupe armé n’ait pas confirmé sa mort et démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait remplacé Nasrallah.

« Aujourd’hui, le Hezbollah est plus faible qu’il ne l’a été depuis de nombreuses années » » a déclaré Netanyahu, appelant les Libanais à renverser le groupe. « Vous vous trouvez à la croisée des chemins. »

« Vous avez l’opportunité de sauver le Liban avant qu’il ne tombe dans l’abîme d’une longue guerre qui mènera à la destruction et à la souffrance, comme nous le voyons à Gaza. Il n’est pas nécessaire que ce soit ainsi. il a ajouté.















Le Hezbollah a attaqué Israël en solidarité avec les Palestiniens de Gaza peu après le début des bombardements israéliens et du siège de l’enclave. Jérusalem-Ouest a lancé son opération militaire à la suite d’une attaque du Hamas qui a tué environ 1 100 personnes et ramené plus de 200 captifs à Gaza. Les bombardements et les opérations terrestres de Tsahal ont dévasté de grandes parties de l’enclave, tuant jusqu’à présent près de 42 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Plus de 2 000 personnes ont été tuées par les attaques israéliennes contre le Liban depuis octobre dernier, selon les autorités libanaises mardi. L’armée israélienne a mené 26 autres frappes aériennes sur Beyrouth tout au long de la journée, ont rapporté les informations locales.