Et avec la course si serrée, les politiciens juifs se tournent maintenant de plus en plus vers les membres de la minorité arabe d’Israël pour les aider à sortir de l’impasse. Les citoyens arabes d’Israël forment environ 20 pour cent de la population. Une fois marginalisés, ils sont devenus une circonscription clé dans cette campagne électorale.

Cette stase a retardé la nomination de hauts responsables de l’État, notamment le procureur de la République et les hauts fonctionnaires des ministères de la Justice et des Finances. Et les membres de la coalition, y compris M. Netanyahu, ont été accusés de politiser la prise de décision du gouvernement encore plus que d’habitude, cherchant un avantage éventuel dans l’avantage électoral.

Les détracteurs de M. Netanyahu soutiennent qu’il a agi par intérêt personnel lorsqu’il s’est battu contre M. Gantz pour le budget, favorisant un plan d’un an plutôt que les deux ans prévus par l’accord de coalition. L’impasse budgétaire, en forçant une nouvelle élection, a donné à M. Netanyahu une autre chance de former un gouvernement, plutôt que de rester dans la coalition actuelle et de céder le pouvoir à M. Gantz plus tard cette année.

L’explication la plus simple est que depuis 2019, ni M. Netanyahu ni ses opposants n’ont été en mesure de remporter suffisamment de sièges au Parlement pour former un gouvernement de coalition à majorité stable. Cela a laissé M. Netanyahu au pouvoir, soit en tant que Premier ministre par intérim, soit à la tête d’une coalition fragile avec certains de ses rivaux les plus féroces, mais pas entièrement au pouvoir. Et cela a forcé le pays à voter encore et encore pour tenter de sortir de l’impasse.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy