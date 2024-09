Israël a révisé ses outils d’espionnage pour tuer le chef du Hezbollah – FT — RT World News

Les services de sécurité ont passé au crible de grandes quantités de données en s’appuyant sur des méthodes de collecte de renseignements de haute technologie, rapporte le journal.

Israël n’a pu assassiner le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah qu’après avoir remanié son approche en matière de collecte de renseignements, en concentrant ses efforts sur l’exploration de grandes quantités de données, a rapporté lundi le Financial Times, citant des experts.

Nasrallah était une cible militaire israélienne prioritaire pendant des décennies avant sa mort dans une frappe aérienne la semaine dernière. Il a survécu à plusieurs tentatives d’assassinat au cours de la seule guerre du Liban en 2006.

Les services secrets israéliens ont considérablement accru la profondeur et la qualité de leur collecte de renseignements sur le Hezbollah et ont commencé à la traiter comme une organisation bien organisée. « armée terroriste » après le début de la guerre en Syrie, a indiqué le FT.

Alors que le Hezbollah combattait dans le pays voisin, il a dû intensifier le recrutement, le rendant ainsi plus vulnérable aux espions israéliens.















Le conflit syrien est devenu « une fontaine de données » pour Israël, qui a traité numériquement plusieurs informations – notamment des nécrologies, des données sur les lieux de naissance des combattants décédés et leur cercle d’amis, indique l’article. Selon le FT, les funérailles ont été extrêmement utiles car elles ont souvent permis de sortir de l’ombre les commandants du Hezbollah.

Suite aux combats en Syrie, le Hezbollah « est passé d’un être très discipliné et puriste à quelqu’un qui a laissé entrer beaucoup plus de gens qu’il n’aurait dû », Yezid Sayigh, chercheur principal au Carnegie Middle East Center, a déclaré, ajoutant que le groupe devenait de plus en plus complaisant et arrogant.

Les satellites espions israéliens, les drones ainsi que les capacités de traitement et de piratage des données et des images ont également progressé au cours de cette période.

De plus, après le début de la guerre Israël-Hamas en octobre dernier, Jérusalem-Ouest est apparue « pour avoir fait croire à Nasrallah que les deux principaux rivaux étaient impliqués dans une nouvelle sorte de stratégie de la corde raide », alors qu’Israël et le Hezbollah échangeaient des frappes transfrontalières sans nouvelle escalade.

Plus tôt ce mois-ci, une vague d’explosions de téléavertisseurs et de radios portables visant des responsables du Hezbollah a déferlé sur le Moyen-Orient, tuant et mutilant des dizaines de personnes. Selon le FT, les Israéliens ont également réussi à localiser précisément Nasrallah, frappant un complexe souterrain à Beyrouth avec une force dévastatrice qui a tué le dirigeant de longue date.

En réponse, le Hezbollah s’est engagé à poursuivre « c’est le jihad pour affronter l’ennemi », tandis que l’Iran, le principal bailleur de fonds du groupe, a juré de venger sa mort. En conséquence, l’armée israélienne a été mise en état d’alerte pour parer à d’éventuelles représailles.