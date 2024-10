Jérusalem-Ouest pourrait lancer ses représailles contre Téhéran « à tout moment », ont déclaré à la chaîne des responsables anonymes

Les représailles d’Israël contre l’Iran pourraient avoir lieu dès ce week-end, la liste des cibles potentielles étant prétendument réduite aux infrastructures militaires et énergétiques de Téhéran, a rapporté samedi NBC News, citant des responsables américains et israéliens anonymes.

Israël n’a pas encore pris la décision finale quant à savoir s’il doit cibler les installations nucléaires iraniennes ou commettre des assassinats ciblés, mais jusqu’à présent, il n’y a aucune décision. « aucune indication » que Jérusalem-Ouest irait aussi loin, estiment les responsables américains, selon au canal.

Le Moyen-Orient est au bord d’une guerre à grande échelle après que le barrage de missiles de Téhéran a frappé Israël le 1er octobre, apparemment en représailles à l’assassinat des chefs du Hamas et du Hezbollah, ainsi que d’un général du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI). . L’Iran affirme avoir ciblé uniquement des installations militaires, sans qu’aucune victime civile israélienne ne soit signalée. Le seul décès signalé est un Palestinien qui aurait été écrasé par des débris de missile.















La réponse d’Israël à l’attaque de missiles iraniens sera «mortel, précis et surprenant» Le ministre de la Défense Yoav Gallant a menacé plus tôt cette semaine. D’autres responsables israéliens ont préconisé des frappes de représailles dévastatrices, notamment contre les installations nucléaires iraniennes, tandis que les États-Unis cherchent à limiter leur réponse pour éviter un conflit plus large qui pourrait s’étendre à toute la région.

L’Iran est tout à fait prêt à se défendre et à riposter contre toute attaque potentielle d’Israël, a déclaré jeudi à RT une source à Téhéran proche du dossier, insistant sur le fait que la réponse serait « proportionné. » Si Jérusalem-Ouest visait les infrastructures pétrolières iraniennes, Téhéran réagirait en frappant les raffineries de pétrole israéliennes. Les attaques contre d’autres infrastructures, telles que les centrales électriques ou les installations nucléaires, entraîneront également des représailles contre les installations correspondantes en Israël.

Téhéran a mis en garde Jérusalem-Ouest contre toute escalade disproportionnée. Toutefois, si une éventuelle attaque israélienne nuit aux civils, Téhéran pourrait réviser sa doctrine nucléaire, a déclaré la source à RT, sans plus de détails.