Le Royaume-Uni et les États-Unis ont donné leur « feu vert » à Tel-Aviv pour donner le feu vert à une « riposte » à l’attaque contre un pétrolier israélien qui a fait un Britannique mort.

Les responsables israéliens sont actuellement en discussion sur la manière et le moment de répondre, avec la possibilité qu’un port ou un navire militaire iranien soit ciblé, selon des articles de journaux.

Mercer Street, un pétrolier battant pavillon libérien, au large de Cape Town, Afrique du Sud Crédit : AP

Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab pense que l’Iran est à l’origine de l’attaque Crédit : Reuters

Israël envisage également de partager de prétendus renseignements avec d’autres pays pour « condamner » l’Iran, selon le rapport du média israélien Kan.

L’attaque de la rue Mercer, qui est liée à un milliardaire israélien, s’est produite au large d’Oman dans la mer d’Oman et un vétéran militaire britannique a été tué avec un membre d’équipage roumain.

Personne n’a immédiatement revendiqué la responsabilité du raid nocturne sur le pétrolier battant pavillon libérien.

Les soupçons se sont immédiatement portés sur l’Iran, qui a été lié à d’autres attaques contre des pétroliers et s’est engagé dans une guerre fantôme avec Israël dans laquelle les navires des uns et des autres ont été ciblés.

Mais les médias d’État du pays sont sortis directement et ont revendiqué la responsabilité et ont déclaré que l’attaque était des représailles à une frappe israélienne contre la Syrie.

‘ATTAQUE CALLOUSE’

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré : « Le Royaume-Uni condamne l’attaque illégale et impitoyable commise contre un navire marchand au large des côtes d’Oman, qui a tué un Britannique et un Roumain.

« Nos pensées vont aux amis et à la famille des personnes tuées dans l’incident.

« Nous pensons que cette attaque était délibérée, ciblée et une violation flagrante du droit international par l’Iran.

« Les évaluations britanniques ont conclu qu’il est très probable que l’Iran ait attaqué le MV MERCER STREET dans les eaux internationales au large d’Oman le 29 juillet en utilisant un ou plusieurs véhicules aériens sans pilote (UAV).

« L’Iran doit mettre fin à de telles attaques et les navires doivent être autorisés à naviguer librement conformément au droit international.

« Le Royaume-Uni travaille avec nos partenaires internationaux sur une réponse concertée à cette attaque inacceptable. »

Plus tard, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a déclaré qu’il envisageait les « prochaines étapes » avec le Royaume-Uni.

Il a averti qu' »une réponse appropriée est à venir – et selon Sky News, le gouvernement a déjà organisé une réunion d’urgence Cobra ce week-end.

La Roumanie a également pointé du doigt l’Iran.

Le ministre des Affaires étrangères du pays, Bogdan Aurescu, a déclaré lundi dans un message sur Twitter : « Sur la base de [the] informations disponibles, la Roumanie condamne fermement [the] Attaque de drone iranien contre la rue Mercer, au cours de laquelle un [Romanian] citoyen a été tué.

« Il n’y a aucune justification pour attaquer délibérément des civils. »

‘RÉPONSE APPROPRIÉE’

Aurescu a ajouté que la Roumanie continuera « à coordonner [with] nos partenaires [for] une réponse appropriée. »

L’ambassadeur adjoint du Royaume-Uni en Israël, Mark Power, a déclaré qu’Israël prendrait ses propres décisions sur l’opportunité de riposter contre l’Iran après l’attaque de la rue Mercer.

« Israël, comme de nombreux pays de la région, est menacé et doit faire ses propres réflexions », a déclaré Power.

Le journal koweïtien Al-Jarida a rapporté que « l’armée israélienne a dressé une liste de cibles iraniennes pour répondre à l’attaque d’un pétrolier au large des côtes d’Oman ».

L’Iran a fermement nié dimanche toute implication dans l’attaque, rejetant les allégations formulées par les responsables du régime israélien.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié les accusations de « puériles », qui, selon lui, étaient influencées par le lobby sioniste aux États-Unis.

« L’entité sioniste illégitime doit cesser de porter des accusations sans fondement contre l’Iran. Ce n’est pas la première fois que ce régime soulève de telles accusations [against Tehran], » il a noté.

« Nous devons être très prudents pour ne pas tomber dans les pièges tendus par les sionistes et le régime d’occupation de Qods dans de tels cas », a déclaré le porte-parole, ajoutant que le régime israélien est au « point le plus bas de légitimité » et connaît les « jours les plus difficiles ». de sa vie.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a accusé Téhéran d' »essayer de se soustraire à la responsabilité » de l’attaque.

« Je déclare sans équivoque : l’Iran est celui qui a mené l’attaque contre le navire », a-t-il déclaré dimanche lors d’une réunion hebdomadaire de son cabinet.

En 2019, deux pétroliers, le Front Altair et le Kokuka Courageous, ont été attaqués à la torpille et ont pris feu au large des côtes iraniennes.

Des commandos iraniens vêtus de cagoules ont saisi le pétrolier britannique Stena Impero cette année-là.

Mais l’attaque de la rue Mercer marque la première attaque mortelle connue après des années d’attaques contre la navigation commerciale dans la région liées aux tensions avec l’Iran au sujet de son accord nucléaire en lambeaux.

Un responsable américain anonyme a déclaré à l’Associated Press que l’attaque semblait avoir été menée par un drone « à sens unique » et que d’autres drones y avaient participé.

Le Sun Online a contacté le Foreign Office pour commentaires.