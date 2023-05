Israël a plus que doublé ses frappes contre des cibles iraniennes en Syrie, selon le ministre de la Défense

Le ministre israélien de la Défense a déclaré lundi que le nouveau gouvernement israélien avait considérablement augmenté le nombre de frappes contre des cibles iraniennes depuis son entrée en fonction à la fin de l’année dernière.

Yoav Gallant n’a pas fourni de nombre exact de frappes aériennes. Mais le discours, prononcé lors d’une conférence sur la sécurité, a marqué de rares commentaires publics sur l’activité militaire israélienne en Syrie.

« Depuis que j’ai pris mes fonctions, le nombre de frappes israéliennes contre les Iraniens en Syrie a doublé », a déclaré Gallant.

L’IRAN CONSTRUIT UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE ASSEZ PROFONDE POUR QUE LES BOMBES AMÉRICAINES SERONT PROBABLEMENT INCAPABLES DE LA DÉTRUIRE : RAPPORT

« Dans le cadre de cette campagne, nous travaillons méthodiquement pour frapper les capacités de renseignement iraniennes en Syrie », a-t-il déclaré. « Ces frappes infligent des dommages importants aux tentatives des Gardiens de la révolution de prendre pied à quelques kilomètres de la frontière israélienne. »

Gallant a également accusé l’Iran de convertir des navires civils en navires militaires armés d’armes telles que des drones, des missiles et des capacités de collecte de renseignements. Il a déclaré que l’Iran espère stationner ces navires à de longues distances de l’Iran.

LES MILITANTS DE GAZA ET ISRAËL ÉCHANGENT PLUS DE FRAPPE AÉRIENNES DANS LE CONFLIT LE PLUS VIOLENT DEPUIS DES MOIS MALGRÉ LES EFFORTS DE CESSEZ-LE-FEU

« L’Iran vise à étendre sa portée jusqu’à l’océan Indien, la mer Rouge et même les rives de la Méditerranée », a-t-il déclaré. « Il s’agit d’un plan structuré conçu pour menacer les routes commerciales et aériennes – tant militaires que civiles – et pour créer une menace permanente dans l’arène maritime. »

Israël considère l’Iran comme son plus grand ennemi, citant ses appels à la destruction d’Israël et son soutien aux groupes militants anti-israéliens dans toute la région. Il accuse également l’Iran d’essayer de développer une bombe nucléaire – une accusation que l’Iran nie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les responsables israéliens ont reconnu avoir effectué des centaines de frappes sur des cibles iraniennes en Syrie voisine – où l’Iran a envoyé des conseillers et des forces pour aider le président Bashar Assad dans une guerre civile de 12 ans. Mais les responsables ont donné peu de détails au fil des ans et ne commentent presque jamais des opérations spécifiques.