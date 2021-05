Israël a mené sa frappe la plus meurtrière à ce jour, alors que les combats faisaient rage.

La violence n’a montré aucun signe de ralentissement dimanche, alors qu’Israël a effectué la seule frappe aérienne la plus meurtrière à ce jour sur Gaza lors de la campagne de bombardement d’une semaine, et le nombre de roquettes tirées sur Israël depuis Gaza a approché les 3000. Les bombardements israéliens dans la ville de Gaza ont tué au moins 33 personnes, dont 12 femmes et huit enfants, et en ont blessé 50 autres, selon les autorités sanitaires palestiniennes. Ils ont déclaré que le bilan allait probablement augmenter alors que les sauveteurs fouillaient les décombres à la recherche de victimes et de survivants. L’armée israélienne a reconnu la mort de civils dans l’attaque. Un avion israélien «a frappé une infrastructure militaire souterraine appartenant à l’organisation terroriste du Hamas qui était située sous la route dans la zone concernée», a déclaré un porte-parole des Forces de défense israéliennes. «L’installation militaire souterraine s’est effondrée, provoquant également l’effondrement des fondations de la maison civile au-dessus, faisant des victimes involontaires. Le but de la frappe de Tsahal était l’infrastructure militaire. » Dans une frappe séparée, l’armée israélienne a déclaré qu’elle avait bombardé la maison de Yahya Sinwar, le chef du Hamas, le groupe militant palestinien qui contrôle la bande de Gaza, dans la ville méridionale de Khan Younis. Il a publié une vidéo du bombardement.

Au moins 192 personnes – pour la plupart des civils, dont 58 enfants – ont été tuées par des avions, des drones et de l’artillerie israéliens depuis le début de la campagne lundi, ont déclaré des responsables palestiniens. Israël affirme avoir tué 75 militants palestiniens, principalement des membres du Hamas, et accuse le groupe d’utiliser des civils comme boucliers humains. Lors de frappes aériennes qui ont fait des victimes civiles, Israël a souvent décrit les cibles comme des caches d’armes ou des centres d’opérations militants. En Israël, 12 personnes ont été tuées par des roquettes du Hamas, selon les autorités israéliennes. Les forces israéliennes ont atteint plus de 1500 cibles, causant de graves dommages à l’infrastructure du Hamas, y compris le réseau de tunnels qu’elle utilise pour déplacer des personnes et des armes, ont déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu et d’autres hauts responsables lors d’un point de presse après une réunion du cabinet de sécurité. «La clandestinité du Hamas s’est effondrée», a-t-il dit. «Le métro est passé d’un atout stratégique à un piège mortel pour les terroristes.» Il a décrit les fores israéliennes comme «faisant tout ce que nous pouvons pour minimiser autant que possible tout dommage causé aux civils».

Beaucoup plus de roquettes ont été tirées sur Israël qu’au cours de n’importe quelle semaine des conflits précédents, et certaines d’entre elles ont une portée supérieure à celle que l’arsenal du Hamas a démontré dans le passé. Les responsables israéliens ont admis avoir été surpris par la portée et l’intensité du barrage. Le Hamas, qui a reçu l’aide de l’Iran pour construire des roquettes de plus en plus sophistiquées, a affirmé cette semaine que certaines avaient une portée de 155 miles, suffisamment loin pour atteindre n’importe quel point en Israël. Israël a intercepté environ 1 100 roquettes, ont annoncé dimanche des responsables militaires. L’armée israélienne a déclaré dimanche qu’elle avait détruit plusieurs drones sous-marins, des sous-marins sans pilote exploités par le Hamas, à leur base sur la côte méditerranéenne. Les drones, armés d’explosifs, étaient destinés à être utilisés contre des plates-formes de forage de gaz en mer, selon des responsables israéliens.