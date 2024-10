Israël a le droit de se défendre, mais une guerre plus large doit être évitée (Trudeau)

Le Premier ministre Justin Trudeau condamne l’attaque de missiles iraniens contre Israël, mais affirme que la communauté internationale doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter une guerre régionale plus importante.

Les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah au Liban au cours de l’année écoulée ont dégénéré en violences plus larges la semaine dernière, alors qu’Israël a intensifié sa campagne aérienne contre le Hezbollah et a commencé à envoyer des troupes terrestres mardi.

Mardi également, l’Iran a lancé quelque 200 missiles balistiques sur Israël et a mis en garde contre une attaque « plus dure » si Israël répondait de la même manière.

Trudeau a qualifié l’attaque iranienne d’action déstabilisatrice supplémentaire de la part d’un « régime terroriste » qui met les civils en danger et risque de déclencher une guerre plus large.

REGARDER | Le Canada condamne « sans réserve » l’attaque de missiles iraniens contre Israël, déclare le Premier ministre Le Canada condamne « sans réserve » l’attaque de missiles iraniens contre Israël, déclare le Premier ministre Le Premier ministre Justin Trudeau, qui s’est entretenu mercredi avec les dirigeants du G7 au sujet de la situation au Moyen-Orient, a qualifié l’Iran de « régime terroriste » et a déclaré que ses actions exposent la région au risque d’une guerre plus large. « En tant que communauté internationale, nous devons continuer à faire tout ce que nous pouvons pour appeler à la paix et à la stabilité. »



Il a déclaré qu’il s’était entretenu avec d’autres dirigeants du G7 lors d’un appel téléphonique tôt le matin et que tous étaient d’accord sur la nécessité pour la communauté internationale de faire tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à la paix et à la stabilité dans la région.

Plus tôt dans la journée, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU qu’en seulement une semaine, la situation alarmante au Liban était passée de « bien, bien pire ». Il a appelé à la fin des hostilités.