Israël a la preuve ‘SMOKING GUN’ que le Hamas travaille dans le bâtiment AP et BIDEN LE SAIT – The Right Scoop

Dimanche, des responsables israéliens ont déclaré qu’ils avaient le pistolet fumant sur le Hamas avec l’AP et Al Jazeera, utilisant le bâtiment des médias comme un bouclier pour cacher leur centre d’opérations terroristes, et qu’ils avaient PARTAGÉ cette preuve avec les États-Unis, ET ce président * Joe Biden le sait.

Ce qui est drôle parce que son appel avec Netanyahu était hier, mais il n’a toujours pas dit un truc sur le fait de les croire, tandis que l’AP et Al Jazeera, soutenue par le Qatar, continuent de calomnier la frappe aérienne comme un crime de guerre dirigé contre les journalistes (dont aucun n’a été blessé) et les libéraux et les médias américains continuer à condamner Israël.

Du Jerusalem Post:

Israël a partagé des renseignements avec les États-Unis montrant comment le Hamas opérait à l’intérieur du même bâtiment avec Associated Press et Al-Jazeera à Gaza, ont déclaré dimanche des responsables à Jérusalem. Des responsables de plus d’un bureau gouvernemental ont confirmé que l’appel téléphonique du président américain Joe Biden au Premier ministre Benjamin Netanyahu samedi concernait en partie le bombardement du bâtiment et qu’Israël avait montré à Biden et aux responsables américains les renseignements derrière l’action.

Oh et sans parler de cette presse qui fait couler la bouche.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que le ministère avait informé des milliers de journalistes sur la question au cours de la journée écoulée, y compris un briefing conjoint avec l’armée israélienne et des porte-parole de la police pour les médias étrangers samedi soir.

ET d’autres pays savent qu’Israël agit avec une réponse et une justification plus qu’appropriées.

Les États-Unis ont été le seul pays à s’enquérir de la frappe de Tsahal contre le bâtiment, qui, selon l’armée, abritait des bureaux de renseignement militaire du Hamas, ainsi qu’AP et Al Jazeera, d’autres organes de presse et d’autres bureaux et appartements. «À partir d’une analyse, le ministère des Affaires étrangères a fait [on Sunday], 80% des 90 pays avec lesquels nous nous sommes entretenus ces derniers jours ont publié des déclarations officielles soutenant le droit d’Israël à se défendre. Ils n’appellent pas pour arrêter l’opération », a déclaré la source du ministère.

Ashkenazi s’est également entretenu avec plus de 30 ministres des Affaires étrangères dans le monde. «Nous sommes toujours dans une position positive en ce qui concerne notre légitimité à agir», a ajouté la source du ministère des Affaires étrangères. «Il y a un soutien très clair à la position israélienne selon laquelle le terrorisme a franchi une ligne.»

Voici la vérité sur cette histoire.

L’incident le plus discuté de ce conflit à Gaza a été la destruction d’un immeuble de bureaux vide parce que les médias parviennent à raconter leur histoire. – Noam Blum 🦉 (@neontaster) 15 mai 2021

Irréel.