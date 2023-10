Israël a été prévenu que « quelque chose de grand » pourrait arriver – AP

Une source du renseignement égyptien a affirmé que les services de sécurité israéliens avaient sous-estimé la menace du Hamas.

L’Égypte a averti les responsables israéliens que le Hamas envisageait « quelquechose d’énorme » avant que le groupe militant palestinien ne lance une attaque majeure ce week-end, a déclaré à Associated Press une source des renseignements au Caire.

La source a affirmé que malgré les avertissements concernant des troubles à Gaza, les responsables israéliens se sont plutôt concentrés sur la Cisjordanie, car la majeure partie du gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu est composée de partisans des colons de Cisjordanie qui ont exigé une répression sécuritaire dans la région.

« Nous les avons prévenus qu’une explosion de la situation allait arriver, et très bientôt, et elle serait grande. Mais ils ont sous-estimé ces avertissements. » a déclaré la source du renseignement.

L’Égypte a souvent servi de médiateur entre Israël et le Hamas.

L’AP a noté que le gouvernement israélien a également été distrait par les divisions liées aux projets controversés de réforme judiciaire de Netanyahu. Le Premier ministre aurait ignoré les avertissements répétés des chefs de la défense selon lesquels cette initiative sème la discorde au sein des services de sécurité israéliens.

La situation qui s’est déroulée à Gaza a été considérée comme un échec catastrophique pour les services de renseignement israéliens, dont on pensait auparavant qu’ils avaient des yeux et des oreilles dans toute l’enclave palestinienne.

Yaakov Amidror, ancien conseiller à la sécurité de Netanyahu, a déclaré au Times of Israel que « cette opération [by Hamas] prouve en fait que le [intelligence] les capacités à Gaza n’étaient pas bonnes.

Les responsables militaires ont également admis que l’armée devait expliquer au public comment l’assaut avait pu avoir lieu. Toutefois, le porte-parole militaire en chef, Daniel Hagari, a insisté sur le fait que « D’abord, nous nous battons, puis nous enquêtons. »

La dernière escalade entre le Hamas et Israël a commencé tôt samedi, lorsque le groupe de résistance palestinien a lancé une attaque surprise sur plusieurs sites le long de la frontière avec Gaza. Les militants ont envahi plusieurs installations militaires et se sont infiltrés profondément en territoire israélien, attaquant plusieurs colonies et lançant des milliers de roquettes. Les responsables israéliens estiment que plus de 700 personnes ont été tuées lors de l’attaque du Hamas et plus de 2 200 ont été blessées.

En réponse, Israël a lancé des frappes aériennes massives sur Gaza et prépare apparemment une opération terrestre contre l’enclave palestinienne. Les troupes ont été redéployées en masse vers le sud du pays et un appel de réservistes militaires a été annoncé. Israël a officiellement déclaré dimanche l’état de guerre, invoquant l’article 40 de sa Loi fondamentale.