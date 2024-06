Israël a empiété sur 32 % de Gaza, selon une enquête d’Al Jazeera | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le territoire de Gaza a été réduit par une zone tampon qui s’enroule autour de sa frontière et un large axe déchiré en son centre.

Israël a conquis environ 32 pour cent de la superficie de Gaza en « démolissant systématiquement des quartiers » pour créer une zone tampon et un axe central la divisant, selon l’agence de vérification Sanad d’Al Jazeera.

Cela n’inclut pas la zone du corridor de Philadelphie, à la frontière égyptienne, dont Israël a déclaré avoir pris le contrôle jeudi.

La destruction complète des zones de Gaza a été rapide et lente, via des raids aériens, des attaques d’artillerie et des bulldozers.

« Il n’y a aucun endroit sûr à Gaza » et une vie humaine digne est « une quasi-impossibilité », a déclaré Martin Griffiths, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d’urgence.

« Même si les gens pouvaient rentrer chez eux, beaucoup n’auraient plus de logement où aller. »

Environ 85 pour cent de la population de Gaza, soit 1,9 million de personnes, ont été déplacées, selon l’ONU. La moitié d’entre eux ont été déplacés ce mois-ci seulement.

Lors de la Nakba en 1948, quelque 700 000 Palestiniens furent chassés de leurs foyers et villages par des gangs sionistes pour permettre la création de l’État d’Israël.

Plus de 36 000 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre, soit déjà plus du double du nombre de tués au cours des années 1947-1949. On pense que beaucoup d’autres sont morts sous les décombres et la destruction.

L’analyse de l’imagerie satellite réalisée par Sanad a montré des taux de destruction de 80 à 90 pour cent sur les 120 kilomètres carrés (46 milles carrés) occupés par Israël.

L’assaut d’Israël sur Gaza n’étant pas encore terminé, le territoire pourrait encore être réduit.

Une carte construite par Sanad montre que les frontières de Gaza ont été repoussées vers l’intérieur et constituent une bande de 1,5 km de large qui s’étend sur 6,5 km au milieu dans la région de Juhor ad-Dik, connue sous le nom d’axe Nezarim.

Il identifie également l’ampleur des destructions et des passages au bulldozer menés par l’armée israélienne dans les zones frontalières et dans le centre de Gaza.

L’analyse montre que les zones de la bande assiégée et assiégée ont été « entièrement rasées et démolies » et que « des opérations de retrait ont eu lieu selon un schéma régulier » pour transformer ce que l’ONU appelait autrefois des « zones de danger » en une zone tampon.

Dans le gouvernorat du nord, Sanad a constaté que la zone de destruction commise par les forces israéliennes dans la ville de Beit Hanoon s’étendait sur 2,5 kilomètres (1,5 milles) de la frontière de Gaza, tandis que cinq kilomètres (3,1 milles) ont été rongés à Beit Lahiya et trois kilomètres (1,9 milles) miles) dans le camp de Jabalia.





Les destructions dans les camps de réfugiés de Bureij et de Maghazi ont atteint respectivement 1,7 km (un mile) et deux kilomètres (1,2 miles) de la frontière.

Le gouvernorat du sud est jusqu’à présent le plus touché.

Les régions de Kissufim et de Bani Suhaila, toutes deux à l’est de Khan Younis, ont vu les destructions s’étendre respectivement sur 3,7 (2,3 milles) et quatre kilomètres (2,5 milles) de la frontière.

Dans la ville de Rafah, les destructions s’étendent sur 5,1 km (3,2 miles) de la frontière jusqu’au quartier d’As-Salam.

L’armée israélienne a affirmé vouloir désarmer le Hamas, mais a donné peu d’indications ou de preuves vérifiables quant à l’impact stratégique de ses efforts.

Le 23 janvier, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré dans un communiqué que les États-Unis s’opposaient à tout changement permanent dans la composition territoriale de Gaza et rejetaient le déplacement permanent de sa population.

Cependant, de vastes opérations de rasage et d’enlèvement se poursuivent. Israël a précédemment demandé 100 bulldozers D9 pour étendre et accélérer la création de la zone tampon.

« Ces découvertes et ces faits révèlent la méthodologie colonialiste sur laquelle travaille l’armée israélienne, en réduisant la zone de Gaza, en créant de nouvelles frontières à l’intérieur des frontières et en les imposant comme une nouvelle réalité à l’intérieur et à l’extérieur de la bande de Gaza assiégée », a déclaré Sanad.