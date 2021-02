Les Israéliens reçoivent le vaccin Pfizer / BioNTech Covid-19 aux services de santé Clalit, dans un gymnase de la ville israélienne centrale de Hod Hasharon, le 4 février 2021. | Jack Guez / AFP via Getty Images

Il y a encore un long chemin à parcourir, mais aussi une raison d’espérer.

Israël a devancé le monde en vaccinant sa population contre Covid-19. Maintenant, les résultats commencent à arriver. Et, jusqu’à présent, les nouvelles sont bonnes pour Israël et le monde.

Les données suggèrent que la pandémie commence à ralentir en Israël. Les infections et le nombre de personnes gravement malades sont en baisse, en particulier parmi les plus de 60 ans, l’un des groupes ciblés lors du lancement précoce de la campagne de vaccination.

Le vaccin, dans la nature, reflète également les résultats d’essais cliniques, qui ont révélé que le vaccin Pfizer / BioNTech (la dose que la plupart des Israéliens ont reçue jusqu’à présent) était efficace à environ 95% pour réduire les infections.

Maccabi Health Services, l’une des quatre organisations de maintien de la santé (HMO) d’Israël, a suivi 163 000 Israéliens qui avaient reçu les deux doses requises du vaccin Pfizer; seules 31 de ces personnes ont été testées positives pour Covid-19, par rapport à un échantillon non vacciné dans lequel environ 6 500 l’ont fait.

Selon les données du ministère israélien de la Santé, 531 des 750000 personnes entièrement vaccinées de plus de 60 ans ont été testées positives pour Covid-19 – ce qui n’est que de 0,07%. Sur les personnes testées positives, seulement 38 ont été hospitalisées, avec des symptômes allant de modérés à critiques. Un autre HMO israélien, Clalit, a découvert que la positivité de Covid-19 avait diminué de 33% chez 200 000 personnes 14 jours après avoir reçu la première dose de Pfizer par rapport au même nombre de personnes non vaccinées.

Tout cela est très prometteur, d’autant plus que le monde mise sur un vaccin comme meilleur moyen de sortir de cette pandémie et que de nouvelles variantes du virus émergent. «Nous disons avec prudence, la magie a commencé», a posté Eran Segal, un scientifique de l’Institut Weizmann sur Twitter, accompagné de données montrant une baisse des hospitalisations et des maladies graves parmi le groupe des 60 ans ou plus ces dernières semaines.

Travail conjoint avec @ShalitUri @GorfineMalka @H_Rossman @smadarshilo @ tomer1812 Ces modèles n’ont pas été observés lors du verrouillage précédent, voir les mêmes graphiques pour le deuxième verrouillage Hier, nous avons montré des baisses encore plus importantes dans les villes vaccinées plus tôt: https://t.co/fjVz6Rzf37 pic.twitter.com/yXrU3EBpig – Eran Segal (@segal_eran) 1 février 2021

Mais les scientifiques préviennent qu’il reste encore un long chemin à parcourir. Les experts ont noté que les cas graves sont en baisse, mais que les infections globales ne diminuent pas aussi rapidement. Et bon nombre de ces études reposent sur des données préliminaires, et ces résultats peuvent changer avec le temps, en particulier avec l’émergence de ces nouvelles variantes de coronavirus.

Israël est également entré dans un verrouillage strict début janvier, au moment même où la campagne de vaccination s’intensifiait, ce qui aurait peut-être également contribué à faire reculer les cas.

Qui se fait vacciner et comment les gens pourraient se comporter une fois qu’ils ont reçu ces vaccins peuvent également influencer les résultats. Ceux qui se sont fait vacciner tôt et ont reçu leurs deux doses complètes pourraient avoir été très motivés; vient maintenant la partie la plus difficile de l’inoculation des communautés hésitantes à la vaccination ou plus marginalisées. Israël a également été critiqué pour son incapacité à étendre son programme de vaccination aux Palestiniens, ce qui pourrait également rendre l’immunité collective plus difficile à obtenir.

Israël offre des leçons sur la façon de vacciner rapidement une population, mais il commence également à montrer les défis – et la difficulté des efforts mondiaux de vaccination. «Israël est le canari dans la mine de charbon», a déclaré Bruce Rosen, directeur du Smokler Center for Health Policy Research au Myers-JDC-Brookdale Institute (MJB) à Jérusalem.

Comment le programme de vaccination d’Israël a offert un cas de test de vaccination dans le monde réel

Israël a commencé son programme de vaccination en décembre. Depuis lors, environ un tiers de la population du pays (environ 3 millions de personnes) a reçu au moins une dose du vaccin Pfizer / BioNTech. Près de 1,8 million de personnes ont également reçu leur deuxième dose du vaccin. C’est dans un pays d’un peu plus de 9 millions d’habitants, selon des chiffres récents du ministère israélien de la Santé.

Les taux sont encore plus élevés pour les plus de 60 ans; par exemple, plus de 90% des personnes âgées de 70 à 79 ans ont reçu la première dose de vaccin, et près de 80% la seconde. Le programme de vaccination s’est depuis élargi de sorte que toute personne âgée de plus de 16 ans puisse désormais bénéficier d’un vaccin.



Notre monde en données



Israël y est parvenu en grande partie grâce à son infrastructure sanitaire existante, un système universel et numérisé qui a donné au pays un moyen prêt à l’emploi pour suivre et communiquer avec les gens.

Tous les citoyens israéliens sont inscrits dans l’une des quatre organisations de maintien de la santé (HMO) pour leurs soins. Tout le monde a un numéro d’identification, ce qui permet un accès facile aux dossiers électroniques.

Ce système permet également aux agents de santé de mettre à jour le statut vaccinal d’une personne, de surveiller les effets secondaires et de fixer un rendez-vous pour la dose suivante. De nombreux Israéliens ont déclaré avoir obtenu leur rendez-vous pour la deuxième dose peu de temps après avoir reçu l’injection de la première, généralement prévue exactement 21 jours plus tard.

Cette infrastructure de santé publique a permis de créer rapidement des sites de vaccination massifs, des endroits accessibles et suffisamment grands pour pouvoir espacer les gens et les maintenir aussi socialement éloignés que possible. Des experts m’ont dit en janvier que le talent d’Israël pour répondre en cas d’urgence signifiait qu’il était particulièrement adapté aux défis logistiques et de rapidité d’une campagne de vaccination.

Israël profite également d’être un petit pays, et le bouche à oreille a contribué au déploiement de la vaccination. Bien qu’Israël ait donné la priorité aux personnes de plus de 60 ans et aux agents de santé dans la première phase de la campagne, il a adopté une politique «sans gaspillage», ce qui signifie que les fournisseurs de vaccins ont donné la priorité à l’utilisation des doses avant tout. S’il y avait des coups supplémentaires à la fin de la journée ou de la semaine, ils pourraient appeler le pizzaiolo ou la dame debout à l’arrêt de bus.

«Pour une campagne de vaccination, nous sommes bien préparés, mais nous sommes également flexibles», m’a dit en janvier Hagai Levine, épidémiologiste à la Hebrew University-Hadassah School of Public Health. «Lorsque vous planifiez, vous ne savez pas, par exemple, à quoi ressemblera la chaîne du froid, combien de vaccins vous recevrez – vous devez donc faire des ajustements rapides. Et nous sommes bons dans ce domaine.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu (qui, à l’approche des élections, a beaucoup à gagner d’une campagne de vaccination réussie) a déclaré que la population israélienne pourrait être complètement vaccinée d’ici la fin du mois de mars.

Les experts ont dit que c’était toujours faisable, même si c’est loin d’être aussi simple que cela puisse paraître.

Des questions importantes demeurent concernant le programme de vaccination d’Israël – et le monde

Les données d’Israël indiquent que les vaccins fonctionnent au niveau individuel; les résultats de ceux qui ont été vaccinés se comparent favorablement à ceux qui ne l’ont pas été. L’infrastructure sanitaire rationalisée d’Israël permet de savoir très facilement qui a été vacciné et comment il réagit, et de le comparer à ceux qui ne l’ont pas fait.

Mais ce système l’aide également à gagner la course aux vaccins d’une autre manière: dans un monde où les vaccins sont rares, Israël reçoit un flux régulier en partie parce que le pays a promis de fournir la vaste collection de données sur les vaccins à Pfizer, donc il peut surveiller les effets du vaccin. (Israël, cependant, aurait également payé une prime pour les doses de vaccin.)

Mais les experts ont déclaré que cela ne faisait que se compliquer à partir de là, en particulier lorsqu’il s’agissait d’atteindre l’objectif de l’immunité collective – en gros, lorsque suffisamment de la population est immunisée contre le virus pour qu’il offre une protection indirecte à tout le monde.

Les nouvelles variantes du virus posent un défi, surtout si ces mutations permettent au virus de mieux contourner les protections offertes par le vaccin. À l’heure actuelle, les vaccins disponibles se sont révélés globalement efficaces contre ces variantes, mais cela pourrait changer.

Il y a d’autres questions auxquelles les scientifiques et les experts en santé publique veulent répondre. Brian Wahl, épidémiologiste à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, a déclaré que les vaccins sont efficaces contre la maladie, ils en apprennent toujours sur son impact sur la transmission. Autrement dit, quelle est la probabilité qu’une personne vaccinée qui ne tombe pas malade du Covid-19 puisse toujours le propager.

Une autre question est de savoir combien de temps durera la protection contre le vaccin. «Nous devons continuer à examiner dans quelle mesure le vaccin protège plusieurs mois après l’administration, a déclaré Wahl.

Il s’agit également d’un nouveau vaccin, et tout le monde n’est pas enthousiaste à l’idée de l’obtenir. Souvent, les personnes en première ligne pour leurs doses veulent être là; il n’en faut pas beaucoup pour les amener à leurs rendez-vous. Ce n’est pas toujours le cas pour les personnes sceptiques ou réticentes à la vaccination, et faire vacciner ces personnes est un défi auquel Israël et d’autres pays doivent faire face.

Les communautés juives arabes et orthodoxes d’Israël montrent une plus grande réticence à se faire vacciner, et ces dernières ont été particulièrement touchées par la pandémie.

Mais Ann Blake, boursière postdoctorale au Baylor College of Medicine qui étudie les efforts d’Israël, a déclaré qu’elle se sentait optimiste quant à la capacité d’Israël à surmonter une partie de cette hésitation.

«La campagne de vaccination d’Israël présente une campagne de communication coordonnée et organisée qui utilise les dirigeants de la communauté locale et des messagers crédibles en tandem avec un message synchronisé des plus hauts niveaux du gouvernement dans le but spécifique d’encourager la vaccination parmi les vaccins hésitants», écrit-elle dans un courriel ajouter qu’il pourrait servir comme modèle pour d’autres pays, y compris ici aux États-Unis.

Au-delà de l’hésitation, les experts ont souligné qu’à l’heure actuelle, seules les personnes de 16 ans ou plus sont éligibles au vaccin Covid-19, et les scientifiques ne savent pas quand les enfants seront approuvés pour les vaccinations Covid-19. Tout cela laisse une partie de la population qui ne sera pas vaccinée et qui pourrait encore transmettre le virus. «Si vous aviez 100% [of people] vaccinés, ce serait une chose », a déclaré Rosen. «Mais vous ne le faites pas. C’est donc beaucoup plus compliqué en réalité. »

Israël a également été critiqué pour avoir exclu les Palestiniens vivant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza de sa campagne de vaccination, bien qu’il ait mis les vaccins à la disposition des colons israéliens vivant en Cisjordanie.

Israël dit que sur la base des termes des accords d’Oslo, les accords des années 1990 signés entre Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), l’Autorité palestinienne est responsable des soins de santé dans les territoires palestiniens.

Mais l’Autorité palestinienne n’a nulle part près des ressources qu’Israël possède. Les territoires viennent de recevoir 10 000 doses du vaccin russe Spoutnik V (qui semble sûr et efficace); ils sont également censés recevoir des doses par l’intermédiaire de l’établissement Covax, le consortium international lié à l’OMS, mais la distribution ne commencera que plus tard ce mois-ci.

Israël a envoyé environ 2 000 doses de Moderna aux autorités palestiniennes cette semaine, avec une promesse de 3 000 doses supplémentaires. Mais cela est loin d’être suffisant pour desservir l’ensemble de la population de plus de 4,5 millions d’habitants.

Si les Palestiniens manquent de vaccins sûrs et efficaces, cela pourrait également saper les efforts d’Israël pour obtenir l’immunité collective, d’autant plus que de nombreux travailleurs palestiniens vont et viennent en Israël chaque jour. «Nous devons insister sur le fait qu’Israël est responsable de la santé des Palestiniens en tant qu’occupant, en particulier pendant les pandémies, et que les maladies infectieuses ne connaissent pas de frontières, de sorte que c’est très mauvais pour Israël», Rita Giacaman, professeur de santé publique à l’Institut de Communauté et santé publique à l’université de Birzeit en Cisjordanie, me l’a dit.

En effet, la distribution inégale des vaccins prolongera à terme la crise du coronavirus partout. L’exemple d’Israël montre comment une campagne rapide peut fonctionner, mais aussi les limites d’un seul pays qui réussit contre la pandémie.