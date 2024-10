Israël a demandé aux États-Unis de mettre fin à la guerre au Liban – Axios — RT World News

Jérusalem-Ouest aurait donné à Washington une liste de conditions pour une solution diplomatique au conflit, selon le média

Israël aurait exigé que les États-Unis autorisent les Forces de défense israéliennes (FDI) à opérer librement dans le sud du Liban comme condition pour mettre fin à la guerre dans le pays, a rapporté lundi Axios, citant deux responsables israéliens et américains.

Selon le média, le bureau du Premier ministre israélien a envoyé la liste de revendications à la Maison Blanche la semaine dernière, avant la visite de l’envoyé du président américain Joe Biden, Amos Hochstein, à Beyrouth lundi, où il devrait discuter d’une solution diplomatique au problème. le conflit du Liban.

Les documents contiendraient deux exigences principales, selon des responsables israéliens qui se sont entretenus avec Axios. La première est que Tsahal soit autorisé à s’engager dans « application active » pour s’assurer que les militants du Hezbollah ne puissent pas réarmer et reconstruire leurs infrastructures militaires dans le sud du Liban, près de la frontière israélienne. La deuxième exigence est que l’armée de l’air ait la liberté d’opérer dans l’espace aérien libanais, a rapporté Axios.















Un responsable américain a déclaré au média qu’il est très improbable que le Liban ou la communauté internationale accepte les demandes d’Israël parce qu’elles contredisent la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui exige qu’un cessez-le-feu entre Israël et le Liban soit appliqué par les forces armées libanaises et l’ONU. Force intérimaire au Liban (FINUL).

Cependant, un responsable israélien, s’adressant à Axios, a fait valoir que la proposition de Jérusalem-Ouest vise à renforcer l’application prévue par la résolution de l’ONU. « Notre message principal est que si l’armée libanaise et la FINUL font plus, Tsahal en fera moins et vice versa. » dit-il.

Ni les États-Unis ni Israël n’ont commenté le rapport Axios.

L’armée israélienne a mené une nouvelle série de frappes aériennes à travers le Liban dimanche soir, ciblant les branches de l’association Al Qard Al-Hassan – un système bancaire qu’Israël prétend être géré par le Hezbollah pour gérer ses finances. Des explosions ont été signalées à Beyrouth, dans le sud du Liban et dans la vallée de la Bekaa.