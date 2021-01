JÉRUSALEM – Plus de 10% de la population israélienne a reçu une première dose d’un vaccin contre le coronavirus, un taux qui a largement dépassé le reste du monde et a soutenu l’image nationale malmenée du dirigeant du pays, Benjamin Netanyahu, à un moment critique.

La campagne israélienne, qui a commencé le 20 décembre, a distribué le vaccin à trois fois plus de sa population que le deuxième pays le plus rapide, le petit royaume du golfe Persique de Bahreïn, selon des chiffres compilés principalement à partir de sources gouvernementales locales par Notre monde en données.

En revanche, moins de 1% de la population des États-Unis et seulement de petites fractions de la population dans de nombreux pays européens ont reçu une dose de vaccin d’ici la fin de 2020, selon Our World in Data, en Chine, aux États-Unis et en Grande-Bretagne ont chacun distribué plus de doses dans l’ensemble.

«C’est une histoire assez étonnante», a déclaré le professeur Ran Balicer, le président de l’équipe consultative nationale d’experts qui conseille le gouvernement israélien sur sa réponse Covid-19.