Israël est riche et l’Afrique a faim, dit Benjamin Netanyahu, Israël doit donc trouver des moyens d’empêcher les Africains d’entrer.

S’il devait offrir la citoyenneté aux réfugiés déjà présents dans le pays, il risquerait d’être pris d’assaut par des millions de personnes venant d’Afrique, affirme-t-il.

Ainsi, après avoir construit un mur, il lui faut maintenant trouver des moyens de se débarrasser des Africains qui ont réussi à s’établir en Israël.

Des groupes rivaux de migrants érythréens se sont violemment affrontés samedi dans les rues de Tel Aviv.

Israël doit trouver un moyen d’expulser, « volontairement ou par d’autres moyens », tous les migrants africains, a déclaré ce week-end le Premier ministre Benjamin Netanyahu, après que des affrontements entre Érythréens ont franchi une « ligne rouge ».

Les autorités ont signalé plus de 100 personnes blessées et des dégâts matériels, après que de grands groupes opposés et favorables au gouvernement érythréen se soient affrontés dans les rues de Tel Aviv. Un policier s’est fait retirer un morceau de réchaud de camping de la tête.et des dizaines d’autres ont été blessés.

L’incident a souligné la nécessité urgente de débarrasser entièrement Israël des migrants africains, a déclaré dimanche Netanyahu : selon la traduction des remarques en hébreu de son bureau.

L’« infiltration massive de travailleurs illégaux en provenance d’Afrique » constitue une « menace tangible pour le caractère et l’avenir de l’État d’Israël en tant qu’État juif et démocratique », a déclaré Netanyahu. Alors qu’Israël était riche, « en Afrique, il y a la faim et un manque de progrès économique qui pourraient conduire à une nouvelle vague d’infiltrations ».

Israël a en grande partie achevé la construction d’un mur à sa frontière avec l’Égypte en 2013., lors d’un précédent mandat avec Netanyahu comme Premier ministre. Depuis qu’il a repris ses fonctions à la fin de l’année dernière, il a ordonné des barrières supplémentaires pour empêcher le passage illégal des frontières.

Les Érythréens qui sont descendus dans les rues de Tel Aviv pour soutenir le gouvernement de leur pays d’origine doivent être immédiatement expulsés, affirme Netanyahu, car ils ne peuvent pas revendiquer le statut de réfugié sous prétexte qu’ils craignent le régime en place.

Pour d’autres Africains, principalement originaires du Soudan, Netanyahu envisage une approche de la carotte et du bâton : des incitations au retour chez eux – ou des « autres moyens » encore non définis.

Permettre aux Africains de rester en Israël sous quelque forme que ce soit n’est pas une option, a-t-il laissé entendre, car cela pourrait inciter des « millions » d’Africains à tenter d’entrer en Israël, submergeant potentiellement ses défenses physiques.

Netanyahu a reconnu que ses efforts antérieurs pour expulser les migrants se sont heurtés à des problèmes juridiques. Son gouvernement a cherché à limiter le pouvoir des tribunaux d’annuler les décisions du pouvoir législatif, par des mesures telles que la suppression de la capacité d’un tribunal d’annuler une loi au motif qu’elle est déraisonnable.