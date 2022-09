Israël a bombardé les deux aéroports syriens – Russie

Les aéroports internationaux d’Alep et de Damas ont été endommagés par une attaque de missiles israéliens

L’attaque au missile de mercredi soir a temporairement désactivé l’aéroport international d’Alep mais a également endommagé celui de Damas, a annoncé jeudi le gouvernement syrien. L’attaque, que la Syrie a imputée à Israël, est le premier cas connu de ciblage des deux aéroports civils le même jour.

Les F-16 israéliens ont lancé un total de 16 projectiles depuis l’extérieur de l’espace aérien syrien, a déclaré le général de division Oleg Egorov, chef adjoint de la mission russe de rétablissement de la paix à Damas. Les défenses aériennes syriennes ont abattu trois des missiles entrants, mais les autres ont frappé les installations d’Alep et de Damas, a-t-il ajouté.

Selon le ministère syrien des Transports, la piste d’Alep a été endommagée mais des réparations sont en cours et l’aéroport devrait rouvrir au trafic d’ici midi, heure locale, vendredi. Quant à l’aéroport de Damas, les dégâts infligés “n’a pas affecté” opérations, a indiqué le ministère.

“La Syrie conserve pleinement ses droits de tenir les autorités d’occupation israéliennes responsables et d’assumer toutes les responsabilités juridiques, morales, politiques et financières pour avoir délibérément pris pour cible les aéroports internationaux de Damas et d’Alep et pour avoir mis en danger des installations et des vies civiles”, a déclaré le ministère syrien des Affaires étrangères dans une lettre au secrétaire général de l’ONU et au Conseil de sécurité, selon l’agence de presse d’État SANA.

En juin, une série de frappes israéliennes ont mis l’aéroport de Damas hors service pendant plusieurs semaines, le trafic étant redirigé vers Alep – qui n’avait rouvert qu’en février 2020, après avoir été endommagé pendant la guerre civile qui a duré une décennie. La frappe de mercredi est le premier cas connu d’Israël attaquant les deux aéroports internationaux actifs de Syrie.

L’aéroport international de Lattaquié est adjacent à la base aérienne de Khmeimim utilisée par le corps expéditionnaire russe et n’a jusqu’à présent pas été la cible d’attaques israéliennes.

Israël a ciblé à plusieurs reprises la Syrie avec des missiles, généralement tirés depuis l’espace aérien libanais ou les hauteurs occupées du Golan, se méfiant des systèmes de défense aérienne fournis par la Russie à Damas. Dans les rares occasions où Jérusalem a reconnu les attaques, le gouvernement israélien a déclaré qu’il exerçait une légitime défense préventive contre l’Iran. Téhéran a offert une aide militaire à Damas ces dernières années contre les terroristes de l’État islamique (EI, anciennement ISIS) et d’autres militants radicaux.

Iran International, basé à Londres, a affirmé que la frappe de mercredi visait à empêcher un avion cargo iranien d’atterrir, d’abord à Alep puis à Damas. L’avion appartiendrait à une compagnie aérienne que les États-Unis ont désignée comme affiliée au Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran et placée sous sanctions.