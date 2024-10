Israël a averti l’Iran avant sa dernière frappe – Axios — RT World News

Les avions militaires de Tsahal ont lancé plusieurs missiles tôt samedi, ciblant un certain nombre d’installations en République islamique.

Israël a transmis un avertissement à l’Iran par l’intermédiaire de plusieurs tiers avant sa frappe de missile contre la République islamique samedi, a rapporté Axios, citant trois sources anonymes. Selon le média, Jérusalem-Ouest a indiqué le type de cibles qu’elle attaquerait, tout en mettant en garde Téhéran contre toute mesure de représailles.

Tôt samedi, le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a rapporté que les forces israéliennes menaient des opérations « frappes précises sur des cibles militaires » en Iran. L’opération, qui aurait pour nom de code « Jours de repentance », était en cours de lancement. « en réponse aux mois d’attaques continues du régime iranien contre l’État d’Israël », a-t-il précisé.

Le « Les Israéliens ont clairement fait comprendre aux Iraniens à l’avance ce qu’ils allaient attaquer en général et ce qu’ils n’allaient pas attaquer. » Axios a rapporté. Le média américain a affirmé que cela reflétait une « tenter de limiter les échanges d’attaques en cours entre Israël et l’Iran et d’empêcher une escalade plus large. »

Selon le rapport, Israël a également mis en garde la République islamique contre toute réponse à son attaque, la menaçant d’une frappe plus dévastatrice si Téhéran ripostait.















Axios a affirmé que le ministre néerlandais des Affaires étrangères Caspar Veldkamp était l’un des canaux utilisés par Israël pour transmettre son message à l’Iran. Dans un message publié vendredi sur X (anciennement Twitter), le diplomate a confirmé avoir parlé « avec le ministre iranien des Affaires étrangères au sujet de la guerre et des tensions accrues dans la région. » Il a ajouté qu’il avait exhorté Téhéran à faire preuve de retenue.

« Des avions de l’IAF ont frappé des installations de fabrication de missiles utilisées pour produire les missiles que l’Iran a tirés sur l’État d’Israël au cours de l’année dernière », selon un communiqué de Tsahal. Par ailleurs, l’État juif affirme avoir frappé les capacités de missiles sol-air de la République islamique.

L’Iran a rouvert son espace aérien à 9 heures du matin, heure locale (6 heures du matin GMT), le quartier général de la défense aérienne nationale du pays ayant rapporté que l’armée israélienne « provocant » l’attaque avait entraîné «des dégâts limités… dans certaines zones», et qu’une évaluation plus détaillée était toujours en cours.

« Le système de défense aérienne intégré du pays a intercepté et contrecarré avec succès cette action agressive », ont affirmé des responsables à Téhéran.

Le 1er octobre, l’Iran a tiré près de 200 missiles balistiques sur Israël en réponse à l’assassinat des dirigeants du Hamas et du Hezbollah ainsi que d’un général du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI).