Israël a accompli sa mission, selon le Premier ministre

Yair Lapid a apparemment annoncé la fin de l’offensive israélienne sur Gaza alors que les pourparlers de cessez-le-feu se poursuivent

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a déclaré aux dirigeants municipaux que l’opération militaire des Forces de défense israéliennes (FDI) à Gaza avait atteint ses objectifs et serait interrompue, ont rapporté les médias locaux. Pendant que Lapid parlait, les pourparlers de cessez-le-feu négociés par l’Égypte entre Israël et le Jihad islamique palestinien se poursuivaient.

Le Premier ministre a déclaré au groupe de responsables locaux des régions du sud d’Israël que l’opération Breaking Dawn a atteint ses objectifs en trois jours de bombardement aérien de Gaza, ont rapporté les médias, citant une source présente aux pourparlers. Lapid aurait déclaré qu’il n’y avait aucun avantage à poursuivre la mission.

Commençant vendredi par une frappe aérienne sur le domicile du commandant du Jihad islamique palestinien (JIP), Taysir al-Jabari, l’opération a entraîné la destruction de sites de roquettes, d’entrepôts et de postes d’observation du JIP, ainsi que la mort de plusieurs de ses membres, dont un autre commandant, Khaled Mansour.

Le général de division Oded Basiuk, chef de la direction des opérations de Tsahal, a déclaré aux journalistes samedi soir qu’après la mort de Mansour, “essentiellement tous les hauts responsables du Jihad islamique de Gaza ont été éliminés.”

Le JIP a riposté en lançant des salves de roquettes, l’armée israélienne affirmant qu’environ 500 personnes sont sorties de Gaza et sont entrées en territoire israélien. Tsahal affirme que le système de défense antimissile Iron Dome a intercepté 97% de ces projectiles.

Les responsables palestiniens affirment que 31 personnes ont été tuées à Gaza depuis vendredi – dont six enfants – tandis que 265 ont été blessées. Israël a nié toute responsabilité dans au moins neuf de ces morts, que Tsahal a imputées à une roquette palestinienne qui a échoué après son lancement. Aucun Israélien n’est mort.

Pendant ce temps, les médiateurs égyptiens ont eu des entretiens dimanche entre le JIP et des responsables israéliens. Des sources du JIP ont confirmé à l’AFP qu’ils participaient aux pourparlers, et des sources égyptiennes ont déclaré qu’Israël avait accepté une proposition de trêve. Une annonce de cessez-le-feu est attendue plus tard dans la nuit de dimanche.

Avant la réunion de Lapid, Tsahal a déclaré samedi qu’elle était prête pour une “semaine de combats”.