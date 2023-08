ISPS Handa World Invitational : les Anglais Gabriella Cowley et Daniel Brown en tête en Irlande du Nord | Nouvelles du golf

L’Anglaise Gabriella Cowley mène l’ISPS Handa World Invitational d’un coup avant la finale

L’Anglaise Gabriella Cowley mène d’un coup l’ISPS Handa World Invitational en Irlande du Nord alors qu’elle vise un premier titre du Ladies European Tour, avec Daniel Brown encore six coups d’avance dans l’épreuve masculine.

Cowley a inscrit un troisième tour de 67 à cinq sous pour passer à six sous pour le tournoi, devançant de peu l’Américain Ryann O’Toole et l’Allemande Esther Henseleit sur cinq sous avec sa compatriote anglaise Bronte Law trois coups plus loin sur deux sous au château de Galgorm Club de golf.

Brown, quant à lui, est à 13 sous la normale et dans une superbe position pour remporter son premier titre DP World Tour après avoir conservé l’avance de six coups qu’il s’était taillée à mi-parcours à Ballymena avec un trois sous 67.

Le n ° 384 mondial a commencé son troisième tour avec un bogey cinq mais a immédiatement rebondi avec un birdie au deuxième, atteignant le green par quatre en deux tandis qu’un autre groupe était encore sur la surface de putting.

Brown a fait d'autres gains à six et huit avant qu'un autre tir ne tombe à 10 et une série de pars a suivi jusqu'à ce qu'il obtienne un birdie à 16, puis un autre à 18.

Brown a fait d’autres gains à six et huit avant qu’un autre tir ne tombe à 10 et une série de pars a suivi jusqu’à ce qu’il obtienne un birdie à 16, puis un autre à 18.

Le compatriote de Brown Alex Fitzpatrick – frère du champion de l’US Open 2022 Matthew Fitzpatrick – et le Sud-Africain Wilco Neinaber se partagent la deuxième place avec huit sous.

Neinaber a tiré un sans tache, sept sous 63 avec cinq birdies successifs lors de son neuf de retour, tandis que Fitzpatrick a cardé un trois sous 67.

