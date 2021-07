ISPS Handa World Invitational: Jordan Smith en tête alors que Gemma Dryburgh partage la tête des femmes | Actualités golfiques

1:33



Faits saillants du premier tour de Jordan Smith au ISPS Handa World Invitational, où l’Anglais a pris une avance de deux coups

Jordan Smith a produit un record de neuf points pour prendre une avance de deux coups dans la section masculine de l’ISPS Handa World Invitational, alors que Gemma Dryburgh a impressionné dans l’épreuve féminine.

Smith a réussi un birdie sur sept de ses neuf derniers trous pour obtenir un score de moins de 62 à Galgorm Castle, l’un des deux parcours utilisés pour l’événement innovant tri-sanctionné, pour devancer l’Écossais David Drysdale et l’Allemand Matthias Schmid.

L’Anglais a réussi un birdie sur son trou d’ouverture et a terminé une série de pars en affichant des gains consécutifs à partir du dixième, avant d’en faire trois d’affilée à partir du 13e, puis de terminer son tour sans défaut avec des birdies sur ses deux derniers trous.

La dernière victoire de Jordan Smith sur le circuit européen est survenue au Porsche European Open 2017

« Pas à moitié mal », a déclaré Smith. « Tout s’est vraiment réuni. J’ai eu du mal avec mon jeu de fer récemment, mais cela et mon jeu de coin et mon putting étaient vraiment, vraiment bons aujourd’hui. Je ne vais pas mentir.

« J’ai eu l’impression que la tendance était en quelque sorte dans le bon sens. Tout ne s’est pas déroulé au bon moment. Mon putting a été bon et mon jeu de fer a été bon, c’est l’un ou l’autre, mais aujourd’hui, tout s’est en quelque sorte réuni, et (espérons-le) plus de la même chose. »

Masahiro Kawamura occupe la quatrième place après un premier tour de 65 sur le tracé par 70, tandis qu’Eddie Pepperell a inscrit un quatre sous 66 pour afficher le tour le plus bas de la journée au Massereene Golf Club et rester à moins de quatre de l’avance.

Andy Sullivan – l’homme le mieux classé dans le domaine – fait partie du grand groupe de joueurs sur trois sous, avec des joueurs complétant 18 trous sur chaque site avant qu’une coupe ne soit faite après 36 et 54 trous.

L’événement voit des tournois masculins et féminins se dérouler simultanément, sur les mêmes parcours, avec l’Écossais Dryburgh à égalité à trois pour la tête aux côtés de la Coréenne Chella Choi et de l’Américaine Jennifer Kupcho.

Le trio a tous marqué un 66 au premier tour pour atteindre sept points devant Emma Talley, avec les Anglais Charley Hull et Georgia Hall à deux coups du rythme en cinquième à égalité.

1:28 Retour sur le meilleur de l’action de la journée d’ouverture du tournoi féminin de l’ISPS Handa World Invitational, où Charley Hull et Georgia Hall étaient parmi les joueuses à impressionner Retour sur le meilleur de l’action de la journée d’ouverture du tournoi féminin de l’ISPS Handa World Invitational, où Charley Hull et Georgia Hall étaient parmi les joueuses à impressionner

« J’ai très bien joué, a dit Dryburgh. « J’ai joué du tee très solide au green. Je pense que je n’ai raté que trois greens, donc j’ai très bien joué et j’ai réussi les putts et je les ai touchés assez près également.

« En fait, j’ai assez bien joué récemment, mais rien n’a cliqué. Les putts n’ont pas baissé. Cela a donc été assez frustrant pour être honnête. Mais j’ai en quelque sorte dû rester patient et j’ai connu un tour comme ça allait arriver, donc c’était bien de le voir sortir aujourd’hui. »

