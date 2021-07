ISPS Handa World Invitational : Daniel Hillier et Emma Talley en tête à mi-chemin en Irlande du Nord | Actualités golfiques

1:59



Retour sur le meilleur de l’action du deuxième tour de l’ISPS Handa World Invitational, un événement tri-sanctionné entre l’European Tour, le LPGA Tour et le Ladies European Tour

Jordan Smith a terminé rapidement pour rester à un tir de la tête à mi-chemin chez les hommes au ISPS Handa World Invitational, tandis que Charley Hull reste en lice chez les femmes.

Smith, le leader du jour au lendemain, a réussi un birdie sur trois de ses quatre derniers trous pour sauver un deux-moins de 68 au Massereene Golf Club – l’un des deux utilisés dans l’événement innovant – et rester en contact avec le leader du club-house Daniel Hillier.

Hillier s’était hissé à la première place en tirant une ronde du jour 62 à Galgorm Castle, voyant le Néo-Zélandais passer à 11 sous, avec la paire d’Anglais Garrick Porteous et David Horsey à trois reprises au troisième rang.

Daniel Hillier détient l’avance sur 36 trous pour la première fois de sa carrière sur le circuit européen

« C’était vraiment bien là-bas, a dit Hillier. « J’ai tiré le meilleur parti de conditions plutôt bénignes le matin et j’ai pris un bon départ. J’ai réussi à couler quelques autres vers la fin. J’ai fait un mauvais swing au trou 11 et j’ai fait un bogey là-bas, mais à part ça, c’était vraiment solide . »

Porteous a réussi un birdie ses trois derniers trous au château de Galgorm pour afficher un 64 de moins de six et s’asseoir sur huit sous aux côtés de Horsey, qui a obtenu un 65 sans bogey au même endroit, avec Eddie Pepperell un autre coup en cinquième à égalité après avoir terminé son 67 au deuxième tour avec un bogey à la normale cinq en dernier.

L’événement de cette semaine, tri-sanctionné par l’European Tour, le LPGA Tour et le Ladies European Tour, voit des tournois masculins et féminins se dérouler simultanément et tous les joueurs s’affronteront sur les mêmes sites.

Emma Talley a mélangé neuf birdies avec deux bogeys en route vers un score de moins de 65 ans au Massereene Golf Club, amenant l’Américaine à moins de 13 ans et devançant sa compatriote Jennifer Kupcho et la Coréenne Chella Choi.

La co-leader du jour au lendemain, Gemma Dryburgh, est assise à quatre coups aux côtés de Hull, jouant aux côtés de Talley, qui a réussi cinq birdies sur une séquence de sept trous en route vers un deuxième 68 consécutif.

1:37 Niall Horan discute de son rôle à l’ISPS Handa World Invitational, présenté par le Modest! Société de gestion de golf avec laquelle il est impliqué, ainsi que le travail en coulisses pour faire de l’événement un succès Niall Horan discute de son rôle à l’ISPS Handa World Invitational, présenté par le Modest! Société de gestion de golf avec laquelle il est impliqué, ainsi que le travail en coulisses pour faire de l’événement un succès

« J’avais l’impression d’avoir joué solide toute la journée, a dit Hull. « J’ai touché pas mal de carres. Mon cadet et moi en discutions juste en disant qu’il aurait pu être huit ou neuf en dessous. »

La coupe ne voit que les 60 premiers et les égalités dans chaque tournoi jusqu’au week-end, où les joueurs masculins et féminins peuvent s’affronter dans le même groupe, avant une deuxième coupe après 54 trous voit le top 30 et les égalités dans les deux événements progresser au dernier jour.

