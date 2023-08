ISPS Handa World Invitational: Dan Brown remporte la victoire en cinq coups alors qu’Alexa Pano remporte un barrage épique | Nouvelles du golf

Daniel Brown a remporté une victoire convaincante à l’ISPS Handa World Invitational

Daniel Brown a remporté un premier titre sur le DP World Tour avec une impressionnante victoire en cinq coups à l’ISPS Handa World Invitational.

Brown a surmonté une première course de wobble et de bogey à mi-parcours pour afficher un un sous 69 au château de Galgorm, l’un des deux parcours utilisés lors d’un événement sanctionné par le DP World Tour, le LPGA Tour et le Ladies European Tour, pour terminer la semaine le 15 sous.

Alex Fitzpatrick a pris la deuxième place sur 10 sous devant Eddie Pepperell, qui a terminé huit coups en arrière, tandis qu’Alexa Pano – à son 19e anniversaire – a arraché le titre féminin après une victoire spectaculaire en barrages sur le troisième trou supplémentaire.

Brown a pris une avance de six coups lors de la dernière journée de l’épreuve masculine en Irlande du Nord, mais a donné de l’espoir au peloton de chasse lorsqu’il a suivi un bogey à trois coups roulés au premier en laissant tomber un coup au troisième, seulement pour faire un birdie le par-trois cinquième et tirez son approche de la plage de tap-in pour en ajouter une autre au suivant.

Il a suivi un premier neuf 34 en profitant du 10e par cinq, seulement pour voir son avance réduite à trois lorsqu’il a boguey chacun de ses trois trous suivants.

Brown a repris le contrôle du tournoi lorsqu’il a drainé un birdie de 25 pieds au 14e et en a fait un autre à la même distance au suivant, puis en a ramassé un autre sur son avant-dernier trou pour clôturer une victoire emphatique.

Fitzpatrick a mélangé cinq birdies avec trois birdies pour clôturer un tour final 68 et enregistrer le meilleur résultat de sa carrière jusqu’à présent, avec Pepperell trois coups supplémentaires en troisième place avec sept sous.

L’espoir de la Ryder Cup Adrian Otaegui s’est évanoui le dernier jour avec un score de deux sur 72, le laissant tomber à une part de quatrième, avec Wilco Nienaber, Marcus Helligkilde, John Parry et l’Ecossais Connor Syme terminant également avec cinq sous.

Pano a obtenu son premier titre sur le circuit de la LPGA avec une victoire spectaculaire en barrages, alors que Gabriella Cowley a raté de peu après s’être frayé un chemin dans des trous supplémentaires.

Cowley a réussi un eagle-birdie pour marquer un 70 au dernier tour et passer à huit sous aux côtés de Henseleit et Pano, qui a réussi un birdie à ses deux derniers trous pour marquer un six sous 66.

Les joueurs sont revenus au 18e pour un barrage, où Henseleit a été éliminé avec un par alors que ses deux partenaires de jeu ont fait un birdie, tandis que Cowley semblait avoir l’avantage sur le deuxième trou de barrage lorsque Pano a été contraint de lancer du des arbres.

Cowley a lancé trois coups roulés à longue distance, y compris un coup d’oiseau gaspillé à l’intérieur de quatre pieds, pour correspondre à la normale de Pano, avant que l’Américain ne scelle la victoire avec un birdie à deux coups roulés sur le prochain trou de barrage.

Ryann O’Toole a terminé un coup en quatrième position devant Olivia Cowan, tandis que les favorites d’avant-tournoi Georgia Hall et Leona Maguire ont toutes deux terminé en 16e position.

Et après?

Le DP World Tour se rendra ensuite à Prague pour le D+D Real Czech Masters, à partir de jeudi, l’événement étant l’avant-dernier tournoi pour gagner des points de qualification pour la prochaine équipe européenne de la Ryder Cup. Sur le circuit de la LPGA, l’Open féminin du CPKC au Canada est le dernier événement à se qualifier pour l’équipe américaine de la Coupe Solheim.

La capitaine de la Coupe d’Europe Solheim, Suzann Pettersen, nommera ses six choix lors d’une émission en direct mardi à partir de 16 heures sur Sky Sports Golf. Diffusez le meilleur golf et plus encore pour 26 £ par mois pendant 12 mois avec NOW.