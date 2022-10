Isobel Steele d’Emmerdale quitte sensationnellement le savon après six ans

ELLE a joué l’alcoolique Liv Flaherty pendant six ans.

Mais Isobel Steele d’Emmerdale a sensationnellement quitté le feuilleton ITV pour se concentrer sur la musique, et sera tué dans des scènes dramatiques plus tard ce mois-ci.

L’actrice, qui a remporté le prix du meilleur jeune acteur aux British Soap Awards 2018, tire sa révérence alors qu’Emmerdale célèbre son 50e anniversaire.

Une source a révélé : « Cela a été une grande décision pour Isobel mais elle est prête à essayer de nouvelles choses.

“Elle a l’impression d’avoir fait tout ce qu’elle pouvait à Emmerdale et veut se concentrer sur sa carrière musicale et en faire un vrai succès. Les patrons ont tout mis en œuvre pour le mois du 50e anniversaire et la sortie d’Isobel ne sera pas différente.

«Les téléspectateurs vont être sur le bord de leur siège alors que tout se déroule et que Liv est tuée. C’est un vrai crève-cœur, une mort dont les fans se souviendront longtemps.

Horrible tempête

Pendant ce temps, l’amitié étroite d’Isobel avec le frère de l’écran Danny Miller l’a convaincu de faire un retour choc au feuilleton, pour sa grande sortie, moins d’un an après son départ.

La source a déclaré : « Danny et Isobel sont comme frère et sœur dans la vraie vie. Il y a une réelle affection entre eux. Il était hors de question qu’il ne revienne pas. »

Ce mois-ci, une horrible tempête déferlera sur le village, arrachant des arbres et mettant des vies en danger.

Les patrons ont partagé le premier aperçu du village détruit, avec le signe emblématique de Woolpack à peine accroché à la suite de la destruction.





Une porte-parole d’Emmerdale a refusé de commenter.

Sam lancera les NTA

La star de l’EUROVISION Sam Ryder se prépare à livrer une ouverture hors du commun pour les National Television Awards.

Il interprétera sa chanson Eurovision Space Man pour lancer la cérémonie qui aura lieu à la Wembley Arena le 13 octobre.

Sam a terminé deuxième du concours de chansons plus tôt cette année, qui a été regardé par dix millions de personnes.

Il ressent tout autant d’appréhension à l’idée d’occuper le devant de la scène aux NTA, dont il est un grand fan.

Mais commentant sa prochaine performance, il a déclaré: «Cette année, au lieu de regarder, je me lèverai du canapé pour jouer aux NTA.

“Je ne pourrais pas être plus excité de passer la soirée à chanter à tue-tête et à célébrer le travail de personnes aussi incroyables dans l’industrie de la télévision.”

Révélation du projet de loi LASHANA LYNCH, qui a joué un agent M16 dans le film Bond No Time To Die de l’année dernière, a révélé qu’elle avait déjà travaillé comme réceptionniste chez un médecin généraliste pour payer des factures entre deux emplois en 2017. Elle a déclaré au magazine The Sunday Times Style : “C’était un excellent travail de base, être capable de lire des scripts sous un bureau.”

Graham: Pourquoi Tom est en tête

GRAHAM NORTON a expliqué comment Tom Cruise se fait aimer de tout le monde lorsqu’il apparaît dans son émission.

Il a déclaré à un public du Theatre Royal de Norwich : “Quand il arrive au studio, nous disons : ‘Voici Catherine, la productrice déléguée, voici Pete, à qui vous avez parlé au téléphone, voici Alan, et il montrera vous sur le plateau ».

“Et en sortant, il est comme, ‘Alan, merci pour ton aide. Où est Pete ? Cela signifie que les gens qui travaillent sur notre émission le vénèrent. C’est un niveau d’ambition.

Je dois admirer cela et dire : « Vous êtes Tom Cruise, la plus grande star de cinéma du monde », et ce n’est pas un hasard. Il a concentré toute sa vie là-dessus et c’est devenu réalité, alors chapeau à lui.

Ry savait qu’il devait dire au revoir

RYLAN Clarke pensait avoir décroché un bon contrat lorsqu’il a animé le jeu télévisé The Wave – mais il a révélé qu’il avait été supprimé après qu’il ait presque fini par être mortel.

La série bonkers, sur la chaîne W en 2018, a vu les candidats répondre à des questions tout en nageant dans la mer au Portugal – avec des poids ajoutés s’ils donnaient de mauvaises réponses.

Rylan a admis: «Au moment où (un homme) a sauté pour commencer à nager, c’était comme si Dieu pensait qu’il allait rire, car ce brouillard épais est descendu sur toute la baie. Nous ne pouvions voir le concurrent nulle part.

“Il est arrivé à un kilomètre de la plage, à bout de souffle et souffrant d’une légère hypothermie.

“Je suis sûr qu’il était putain de traumatisé.”

Et ce n’était pas la seule expérience de mort imminente dans l’émission chaotique.

Dans son livre Ten: The Decade That Changed My Future, Rylan écrit: «Je pense qu’elle s’appelait Debbie. Debbie était très aisée, en très bonne santé et à la fin, elle a été entassée dans une ambulance, enveloppée dans la cape Bacofoil.

“J’étais terrifié, pensant:” Non, ce n’est pas celui-là. Ce n’est pas celui-là. Je ne ferai plus jamais ce spectacle ».

“C’était fou. Je ne sais toujours pas comment nous avons obtenu l’assurance pour cela.

BRAD A BEAU WAD

L’animateur de QUIZ, Bradley Walsh, s’est imposé comme l’une des stars de la télévision les mieux payées du pays.

Le présentateur de The Chase d’ITV a gagné 15 millions de livres sterling au cours du dernier exercice, en hausse de 2,6 millions de livres sterling par rapport aux 12 mois précédents, selon les comptes de sa société Wingit Productions.

Il dirige également le nouveau redémarrage de BBC1 de l’émission de quiz Blankety Blank et l’année dernière a joué dans le drame country d’ITV The Larkins, basé sur le roman de HE Bates de 1958 The Darling Buds Of May.

Une source a déclaré: “C’est la récompense pour tous les chantiers durs que Bradley a mis en place. Il est maintenant au sommet de son art.”

Très intelligent, Mart

Il arbore un trois pièces bleu marine alors qu'il se tient à côté d'une voiture de mariage

MARTIN COMPSTON est adapté et démarré sur le tournage du nouveau drame Mayflies.

L’acteur écossais, également connu pour sa tenue élégante en tant que DS Steve Arnott de Line of Duty, arbore un trois-pièces bleu marine alors qu’il se tient à côté d’une voiture de mariage lors du tournage de la série de la BBC, basée sur le livre d’Andrew O’Hagan.

Il partage la vedette avec l’acteur Marvel Tony Curran.