Isobel Steele d’Emmerdale inondée de soutien alors qu’elle partage une perte familiale déchirante

La star d’EMMERDALE, Isobel Steele, a été inondée de soutien après avoir partagé les détails de la perte de sa famille.

L’actrice de Liv Dingle a été dévastée lorsqu’elle a annoncé la mort de son chien Ralph.

L’actrice a partagé sa perte déchirante avec ses followers[/caption]

Le chien bien-aimé d’Isobel, Ralph, est décédé[/caption]

La jeune femme de 21 ans s’est rendue sur les réseaux sociaux pour informer ses abonnés qui ont ensuite inondé la section des commentaires de messages aimables.

Elle a écrit : « Repose en paix Ralph. Je t’aime tellement. Ne t’oublie jamais », accompagnée d’une adorable photo de ses deux chiens de famille.

Un fan a commenté: “Aww si triste! Ralph est un chien si mignon, c’est déchirant.

Un autre a écrit : « Mon chien me manque toujours ! Je t’envoie mon amour à toi et à ta famille.

Un troisième a dit: “Omg si mignon j’espère que tu vas bien.”

L’actrice a rejoint le feuilleton ITV en 2016 et est devenue l’une des préférées des fans en remportant le prix du meilleur jeune acteur aux prix British Soap et Inside Soap.

Son personnage a fait face à l’alcoolisme et a été accusé de meurtre pour Ben Tucker.

La mère de Liv, Sandra, a tenté de la voler avant d’être arrêtée.

Elle a récemment été attaquée par Terry qui lui a demandé de l’argent, mais a été sauvée par le retour de son grand frère Aaron.

En plus d’agir, Isobel a une carrière réussie en tant que musicienne après avoir sorti son EP, Sounds from the Lounge.





S’adressant à Instagram, Isobel a écrit : « J’ai passé beaucoup de temps à travailler sur ce projet, la raison principale étant que ce sont les premières chansons que j’écris et je n’avais aucune idée de ce que je faisais.

“Donc, un grand merci à Mike des studios HQ. Et un merci spécial à mon père qui a écrit toutes les parties de basse et m’a aidé à donner vie à ces chansons avec ses merveilleuses idées et sa contribution.

« Je suis encore un peu désemparé sur tout mais je sens maintenant, plus que jamais, que je suis sur la bonne voie.

“Les chansons que j’écris sont de mieux en mieux et honnêtement, j’ai hâte de les sortir pour vous tous. J’espère que vous resterez.

Instagram

Isobel a sorti son EP, Sounds from the Lounge[/caption]