Ismail Abu Omar et Ahmad Matar d’Al Jazeera blessés lors d’une frappe israélienne sur Gaza | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Le correspondant Ismail Abu Omar et le caméraman Ahmad Matar, dans un état grave, ont été transportés d’urgence à l’hôpital européen de Gaza.

Deux journalistes, dont un reporter d’Al Jazeera, ont été blessés lors d’une attaque israélienne au nord de Rafah, dans le sud de Gaza.

L’état du correspondant arabe d’Al Jazeera Ismail Abu Omar et de son caméraman Ahmad Matar a été décrit comme grave et tous deux ont été transférés mardi à l’hôpital européen de Gaza à Khan Younis pour y être soignés.

Abu Omar a été amputé de la jambe droite, mais des éclats d’obus sont restés dans sa tête et dans sa poitrine. Les médecins essayaient de sauver sa jambe gauche. Il subissait une intervention chirurgicale après avoir subi une perte de sang importante due à une éventuelle coupure de l’artère fémorale.

Les deux journalistes ont été touchés par une frappe de drone israélien à Miraj, au nord de la ville de Rafah. Ils documentaient la condition des Palestiniens déplacés entassés dans la zone alors qu’Israël intensifie ses attaques terrestres, maritimes et aériennes à travers l’enclave assiégée, tuant plus de 28 000 personnes.

Le docteur Muhammad al-Astal, médecin urgentiste à l’hôpital, a déclaré que la vie d’Abu Omar était en danger en raison de ses graves blessures.

Dans un reportage depuis Rafah, Hani Mahmoud d’Al Jazeera a déclaré qu’il s’agissait d’une autre tragédie qui frappe les journalistes qui tentent de couvrir la guerre menée par Israël contre Gaza.

« Ils étaient sur le terrain pour documenter les conditions de vie des familles palestiniennes déplacées dans cette zone particulière et documenter l’horreur qu’elles ont vécue au cours des dernières 24 heures alors que des frappes aériennes massives ont ciblé la majeure partie de la ville de Rafah, où près de 100 personnes ont été tuées. ont été tués », a-t-il déclaré.

“Ils ont été directement visés par un missile tiré depuis un drone.”

“Tout le monde est une cible”

Al Jazeera Media Network a condamné ce qu’il considère comme un « ciblage délibéré » des journalistes par les forces israéliennes.

Le Bureau des médias du gouvernement (GMO) à Gaza a dénoncé le « ciblage de l’équipe de la chaîne Al Jazeera pour la cinquième fois » dans cette attaque « délibérée ».

“Ce ciblage s’inscrit dans le cadre d’intimidations de journalistes”, précise-t-il, visant à empêcher la couverture médiatique de l’offensive militaire à Gaza.

Au moins 126 journalistes ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre, tandis que 10 autres ont été arrêtés, selon les chiffres de GMO.

« Ce n’est pas le premier incident, et nous pensons que ce ne sera pas le dernier. Les attaques contre les journalistes sont constantes, systématiques et presque constantes. Depuis le début de cette guerre, plus de 100 journalistes ont été pris pour cible », a déclaré Mahmoud d’Al Jazeera.

« Il n’y a pas de conditions à cette guerre génocidaire. Tout le monde est une cible.

Wael Dahdouh, chef du bureau d’Al Jazeera à Gaza, a été blessé lors d’une attaque de drone israélien en décembre au cours de laquelle le caméraman d’Al Jazeera arabe, Samer Abudaqa, a été tué alors qu’ils effectuaient un reportage dans le sud de Gaza.

Dahdouh a perdu sa femme Amna, son fils Mahmoud, sa fille Sham et son petit-fils Adam en octobre après qu’un raid aérien israélien a frappé la maison dans laquelle ils se réfugiaient dans le camp de réfugiés de Nuseirat après avoir été déplacés de leur maison dans la ville de Gaza.

En janvier, le fils aîné du journaliste chevronné, Hamza, également journaliste à Al Jazeera, a été tué par une attaque de missile israélien à Khan Younis, dans le sud de Gaza.