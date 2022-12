Ismael Kone accueille de nouveaux défis après avoir rejoint Watford

Malgré la première apparition du Canada au Mondial masculin de la FIFA en 36 ans qui s’est terminée dans la misère, quelques joueurs ont pu récolter les bénéfices de jouer sur la plus grande scène du soccer.

Le milieu de terrain Ismael Kone est l’un de ces joueurs. Après une impressionnante apparition au Qatar, le joueur de 20 ans a mis la plume sur papier avec le club du championnat anglais de football de Watford lundi dernier, quittant officiellement le CF Montréal.

Entre jouer à la Coupe du monde et passer dans la deuxième ligue d’Angleterre, s’adapter à son développement de carrière rapide est une courbe d’apprentissage. Pourtant, Kone dit qu’il se réjouit du défi qui l’attend, avec l’intention de devenir un joueur fiable pour le club et le pays.

“La Coupe du monde a été, je dirais, encourageante, et c’était bien pour moi d’avoir hâte à ma carrière car j’ai besoin d’être dans ce type de compétition pour savoir pourquoi j’ai besoin de travailler et pourquoi j’ai besoin de progresser. [on] mon jeu », a déclaré Kone à TSN samedi.

“Nous avons joué contre ce type de [top] pays où nous avons joué la Belgique, la Croatie, qui était en finale de la dernière Coupe du monde, et le Maroc, équipe très coriace également, donc [was] un bon défi.

“Je suis moi-même un compétiteur et j’aime me tester, j’aime me mettre au défi, donc la Coupe du monde a été une expérience incroyable.”

Kone a fait irruption sur la scène avec le CF Montréal dans la Major League Soccer (MLS) en 2022, aidant le club canadien à atteindre les quarts de finale des séries éliminatoires. Il a enregistré 28 apparitions, trois buts et cinq aides, ce qui lui a valu une convocation dans l’équipe nationale canadienne (huit apparitions, un but).

Pour l’avenir, le passage au championnat est naturellement un pas en avant, et Kone admet que c’est à lui de s’adapter rapidement à son nouvel environnement pour atteindre ses nobles objectifs.

« Je vais devoir m’y habituer [the demands]. Je sais que c’est une ligue très difficile, c’est un football très rapide, très physique », a-t-il déclaré. “J’avais besoin de voir comment c’était là-bas, surtout en Europe, mais j’avais besoin de jouer dans ce type de football pour vraiment habituer mon corps à ce physique. Je ne pense pas qu’en MLS, je comprends autant.

« Je veux amener mon jeu à un autre niveau. Je veux être dans cette catégorie de joueurs [where] ils excellent constamment à chaque match, il y a beaucoup de travail à faire », a-t-il poursuivi.

“Je veux me mettre au défi, et l’Europe est le chemin… Aller à Watford, c’est un football différent, je ne suis pas à la maison… intensité différente, rythme plus élevé, donc tout tourne autour d’un défi, et je suis reconnaissant [for] ce.”

Bien qu’il soit né en 2002, Kone incarne la présence d’un footballeur vétéran sur et en dehors du terrain. Parallèlement à ses objectifs d’améliorer ses capacités techniques, agir comme une source d’inspiration pour les futurs joueurs de soccer canadiens est une autre priorité.

“Je reçois tellement d’enfants qui me posent des questions

‘Comment avez-vous fait? Comment avez-vous fait votre chemin ? Je reçois vraiment des messages d’eux [saying]”Je veux être comme toi”, et c’est un peu ce que je veux faire”, a-t-il déclaré.

« Au Canada, il y a tellement de talents, et je veux qu’ils réalisent que si on y pense, tout est possible. Que ce soit le foot ou que ce soit ta vie… Avoir ce genre de puce sur l’épaule, ça me fait plaisir et à chaque fois que j’entre sur le terrain je sais ce que j’ai à faire.

Le transfert de Kone à Watford commence officiellement le 1er janvier 2023, où il restera au club pendant les quatre ans et demi à venir. Watford occupe actuellement la sixième place du tableau des championnats avec pour objectif de revenir en Premier League.