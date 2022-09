Ismael Cruz Córdova subit une réaction raciste de la part des fans de Rings of Power

Les spectacles fantastiques sont géniaux. Les frères fantastiques sont insupportables.

Il y a quelques mois à peine, BOSSIP a rendu compte de la réaction raciste de HBO Maison du Dragon l’acteur Steve Toussaint recevait depuis qu’il avait été annoncé qu’il avait été choisi comme “le serpent de mer” Lord Coryls Velaryon. Il a parlé directement et franchement des types de messages et de discours de haine dont il a été inondé par de prétendus « fans » des livres populaires de George RR Martin.

Welp, le train de la haine continue de rouler et la prochaine étape de l’itinéraire est le monde fictif de la Terre du Milieu où Seigneur des Anneaux : Anneaux de Pouvoir se déroule. Selon ÉcuyerIsmael Cruz Córdova, l’acteur qui joue un guerrier elfe nommé Arondir, a été confronté à la même haine virale que Toussaint pour la même raison.

La fantaisie traditionnelle a longtemps été majoritairement blanche, et avec ce bond en avant attendu depuis longtemps, les trolls racistes sont sortis. Les DM de Córdova sont difficiles à digérer ; depuis deux ans maintenant, des “discours de haine purs et vicieux” sont diffusés dans sa boîte de réception presque tous les jours. “Je me suis battu si fort pour ce rôle pour cette raison précise”, dit-il. « Je sentais que je pouvais porter ce flambeau. Je me suis assuré que mon elfe était le plus elfique, le plus incroyable, parce que je savais que ça allait arriver.

Si vous lisez combien de passion et de sacrifices Córdova a mis en avant pour décrocher ce rôle, vous comprendrez que ces personnes haineuses ne l’émeuvent pas et ne l’éloignent pas de son destin. Il l’a exprimé dans une légende de médias sociaux attachée à une photo de lui-même et de ses parents devant un immense panneau d’affichage de New York faisant la promotion de la série Amazon Prime.

« Mon cœur brûlait d’un objectif inébranlable : arriver là où on nous avait dit que nous ne pouvions pas être. Nous voilà. Le partager avec les deux moitiés de mon ADN était absolument surréaliste. Mon cœur est plein, d’amour, d’eux, et de vous tous qui partagez ce même feu.

Whoopi Goldberg a pris du temps sur The View pour dévaster ces fanatiques qui ont en quelque sorte la capacité de comprendre les gobelins, les goules, les dragons et toutes sortes d’êtres surnaturels mais ne peuvent pas imaginer les Noirs et les autres personnes de couleur dans leur précieux lil ‘ feuilletons nerds. Passant par Variété:

“Ils n’existent pas dans le monde réel”, a déclaré Goldberg à propos des deux séries. “Tu le sais? Il n’y a pas de dragon. Il n’y a pas de hobbits. Tu es en train de me dire que les Noirs ne peuvent pas être des faux aussi ? C’est ce que tu es en train de me dire ? Je ne sais pas s’il y a comme un club de hobbit, je ne sais pas s’il va y avoir des protestations, mais des gens ! Qu’est-ce qui ne va pas avec vous ? »

Bravo à Ismael Cruz Córdova. F ** k ces gens.