Leur premier affrontement cette saison Super Ligue indienne dimanche a peut-être fini par un match nul et vierge, mais Chennaiyin FCrencontre de Odisha FC au GMC Stadium mercredi n’était pas à court de buts.

Après avoir lutté pour les buts toute la saison, les hommes de Csaba Laszlo se sont retournés contre Odisha, marquant deux buts dans le quart d’ouverture du match. L’attaquant portugais Esmael Goncalves a ouvert le score à la 15e minute, avant de mettre Chennaiyin à deux en convertissant un penalty à la 21e minute. Cependant, un hurleur de Diego Mauricio à la 64e minute a donné espoir à Odisha, mais Chennaiyin a tenu le coup pour une victoire 2-1, ce qui les a portés à la cinquième place.

Goncalves a eu la chance de faire passer son équipe en tête à la cinquième minute quand il est entré derrière la défense d’Odisha, mais avec seulement le gardien Arshdeep Singh à battre, il a fait sauter sa chance. Cependant, il a fait amende honorable pour cela dix minutes plus tard avec un but bien pris. Gaurav Bora n’a pas réussi à gérer un long ballon de Rahim Ali et il est tombé vers Goncalves, qui n’a pas commis d’erreur cette fois.

Avant qu’Odisha n’ait eu la chance de réagir à son retard, Chennaiyin a doublé son avance. Bora était de nouveau en faute, abattant Anirudh Thapa dans la boîte. Goncalves est intervenu pour prendre le coup de pied et a envoyé Arshdeep dans le mauvais sens.

Chennaiyin a bien défendu après avoir assuré une avance confortable alors qu’Odisha avait du mal à créer des chances claires. Le plus proche qu’ils ont obtenu en première mi-temps était à la 37e minute lorsque Manuel Onwu s’est retrouvé avec le ballon à ses pieds et une vue au but, mais son tir était large.

Avec quelques incursions précoces dans la zone Odisha, Chennaiyin a semblé que l’équipe était plus susceptible de marquer. Cependant, Mauricio, qui a remplacé Marcelo Pereira à la mi-temps, avait d’autres plans en en retirant un pour son équipe de manière spectaculaire avec un curleur à longue portée.

Chennaiyin a eu une excellente occasion de retrouver son avance tardivement lorsque Lallianzuala Chhangte, après une excellente course, a mis le ballon au carré pour remplacer Thoi Singh. Cependant, le vétéran, bien qu’il n’ait que le gardien à battre, n’a pas réussi à cadrer son tir.

Odisha a presque profité de cela à la 85e minute lorsque Daniel Lalhlimpuia a réussi à obtenir un tir juste à l’extérieur de la surface. Cependant, le gardien Vishal Kaith a réussi un excellent arrêt en plongée.

Odisha a mis la pression dans les dernières minutes mais n’a pas réussi à trouver l’égalisation.