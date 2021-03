Voir que partir en vacances est encore un peu de temps, et qui sait à quoi ressemblera l’été au Royaume-Uni – nous pouvons toujours compter sur Isle of Paradise pour nous aider à le simuler jusqu’à ce que nous le fassions à l’étranger.

Récemment, les recharges d’eau autobronzantes de l’île de Paradis sont devenues virales sur TikTok et se sont vendues chez Sephora en moins de 48 heures. Heureusement, Boots et Look Fantastic ont encore des stocks de pochettes – mais vous devrez être rapide car ils se vendent également rapidement. Désormais, vous n’avez plus besoin d’acheter une nouvelle bouteille à chaque fois – c’est le hack parfait.

Au prix de 14,95 £ pièce, vous pouvez obtenir les pochettes dans des tons clairs, moyens et foncés pour s’adapter à l’éclat que vous recherchez. Ils sont disponibles à la fois chez Boots et Look Fantastic maintenant. Alors qu’est-ce que tu attends?









Isle of Paradise a été créé par Jules Von Hep, légende de l’auto-bronzage, vlogger de beauté et créateur d’éclat de tapis rouge. Avec 10 ans d’expertise en bronzage, sa propre marque d’auto-bronzage est née et nous n’avons jamais regardé en arrière.

Et il semble que passer au vert est devenu plus facile avec ces sachets d’eau rechargeables. Ils sont fabriqués avec 81% de plastique en moins et les sachets sont le moyen le plus durable de continuer à briller.

Contenant la même formulation que vous connaissez et aimez, les eaux autobronzantes végétaliennes contiennent des huiles de noix de coco, de graines de chai et d’avocat pour un éclat sain et hydraté.

Infusée des complexes de correction de couleur emblématiques de l’Isle of Paradise, chaque teinte s’adapte aux besoins personnalisés de votre teint.

Ils sont également faciles à utiliser – il suffit de verser le sachet dans votre bouteille d’origine et de tourner le capuchon pour le sceller. Les sachets sont de 200 ml – exactement les mêmes que les bouteilles d’eau autobronzantes originales, au prix de 18,95 £.

Maintenant, si vous n’êtes pas du genre à utiliser une formule de bronzage à pulvérisation d’eau, Isle of Paradise a également une mousse, au prix de 19,95 £ – et la mousse est également disponible en trois nuances différentes.

Il existe également des gouttes de bronzage dans la gamme Isle of Paradise pour votre visage – ajoutez simplement à votre crème hydratante pour un éclat magnifique. Ils sont si bons que les gens penseront que vous avez été absent.

Si vous êtes un novice du bronzage complet, Isle of Paradise vient de lancer un nouveau beurre autobronzant, au prix de 17,95 £.

C’est une toute nouvelle formule hydratante, promettant un éclat progressif avec un fini illuminant. Grâce aux bienfaits de la correction de la couleur, contenus dans la vitamine C du pamplemousse, le beurre de bronzage agit pour éclaircir et uniformiser le teint, car l’aloe vera apaisant aide à réduire les rougeurs.

Le beurre autobronzant contient un mélange naturel d’huiles de noix de coco, d’eucalyptus, de graines de chia et de menthe poivrée pour hydrater la peau tout en formant une barrière pour vraiment aider à retenir l’humidité. Une peau prête pour les vacances, tous les jours. Vous n’avez pas besoin de monter à bord d’une compagnie aérienne à bas prix pour une magnifique lueur naturelle après tout…

Avez-vous déjà réussi à mettre la main sur une recharge ou à utiliser l'île de paradis?