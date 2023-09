Islande : La chasse à la baleine va reprendre, une initiative qualifiée de « honteuse » par les militants | Nouvelles du monde

Le navire Hvalur 9 transporte un rorqual commun de 20 mètres de long hors de sa coque vers l’usine de traitement de Hvalfjordur, près de Reykjavik (Photo : AFP via Getty) L’Islande a levé une interdiction temporaire sur la chasse à la baleine, permettant ainsi la reprise de la chasse dans le cadre de réglementations plus strictes. Le moratoire imposé en juin pour des raisons de bien-être animal prend fin jeudi. Les groupes de défense des droits des animaux ont réagi à cette décision avec consternation, la qualifiant de « honteuse ». Reykjavík a annoncé qu’elle reprendrait la chasse aux rorquals communs avec de nouvelles directives visant à les tuer le plus rapidement possible afin de réduire les souffrances. L’Islande a repris la chasse aux rorquals communs, qui peuvent atteindre des longueurs supérieures à 20 mètres (65 pieds), en 2006, après une pause de 20 ans. La Commission baleinière internationale – un organisme mondial qui supervise la conservation des baleines – a imposé un moratoire en 1986 après que certaines espèces aient failli disparaître. Bien que plusieurs espèces soient encore en voie de disparition, voire au bord de l’extinction, l’Islande, ainsi que la Norvège et le Japon, ont repris la chasse commerciale à la baleine.



Les baleiniers ont ouvert un rorqual commun de 35 tonnes, l’un des deux rorquals communs capturés à bord d’un bateau Hvalur au large de Hvalfjsrour (Photo : AFP via Getty)



Un rorqual commun est vu échoué, peut-être coincé sur le ventre, dans un fjord peu profond sur la côte ouest à Vejle, au Danemark (Photo : AP) Reykjavík a suspendu la chasse commerciale à la baleine en juin après qu’un rapport commandé par le gouvernement ait déclaré que les baleines mettaient trop de temps à mourir après avoir été harponnées, parfois des heures, en violation de sa loi sur le bien-être animal. La chasse reprendra après qu’un groupe de travail gouvernemental ait conclu qu’il était possible d’améliorer les méthodes de chasse. Le ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche a déclaré qu’« un règlement sera publié qui comprendra des exigences détaillées et plus strictes concernant l’équipement et les méthodes de chasse, ainsi qu’une surveillance accrue ». Plus: Tendance

La chaîne publique islandaise a déclaré que les chasseurs de baleines seraient tenus de suivre un cours sur la biologie des baleines, la perception de la douleur et le stress. Ils recevront également des instructions détaillées sur la façon de harponner les animaux pour s’assurer qu’ils meurent rapidement. L’Autorité alimentaire et vétérinaire du pays a estimé dans un rapport de mai que 67 % des 58 baleines capturées par les bateaux qu’elle surveillait sont mortes ou ont perdu connaissance rapidement ou immédiatement. Mais il indique que 14 baleines ont été abattues plus d’une fois et que deux ont été abattues quatre fois avant de mourir. Deux baleines tirées du navire vers la station baleinière du village de Midsandur, Islande (Photo : Anadoulou via Getty) Humane Society International, un groupe de défense du bien-être animal, a condamné cette décision comme un rejet « dévastateur » d’une opportunité de « faire la bonne chose ». « Il n’y a tout simplement aucun moyen de rendre le harponnage des baleines en mer autre chose que cruel et sanglant, et aucune modification n’y changera », a déclaré Ruud Tombrock, directeur exécutif du groupe. Micah Garen, militant pour le climat et réalisateur d’un documentaire intitulé « La dernière station baleinière », a déclaré : « Presque personne ne mange (de la viande de baleine) ici en Islande. « Les gens ne veulent pas de ça, ils ne veulent pas que ces animaux soient tués. » Il a déclaré que lui et d’autres envisageaient d’engager des poursuites judiciaires pour bloquer cette pratique. « C’est mauvais pour l’Islande, c’est mauvais pour la planète », a-t-il déclaré. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

