Islande Femmes 1 – 1 France Femmes

L’attaquante française Melvine Malard a marqué le but le plus rapide de l’Euro féminin 2022 alors que les Bleues faisaient match nul avec l’Islande, qui est devenue la première équipe à sortir du tournoi malgré son invaincu.

L’Islande, qui avait précédemment fait match nul 1-1 avec la Belgique et l’Italie, a conservé ses chances de quart de finale jusqu’à son dernier match de groupe, mais la victoire 1-0 de la Belgique sur les Italiens lui a assuré la deuxième place du groupe D avec quatre points.

Il a fallu 43 secondes à l’attaquant Malard pour donner l’avantage à la France déjà qualifiée d’un tir bas depuis le bord de la surface, ce qui en fait le but le plus rapide du tournoi de cette année jusqu’à présent.

Mais l’Islande, qui a grandi dans le jeu au fil de la première mi-temps, a continué à tout donner en deuxième période, alors qu’Agla Maria Albertsdottir et la capitaine Sara Bjork Gunnarsdottir ont failli marquer.

La France de Corinne Diacre, l’une des favorites du tournoi, a vu deux buts annulés par le VAR vers la fin du match avant que l’Islande ne décroche un but de consolation à la 12e minute du temps additionnel grâce à un penalty de Dagny Brynjarsdottir.

L’effort de Brynjarsdottir a mis fin à la série de 16 victoires de la France, mais leurs esprits se tournaient déjà vers la perspective d’un affrontement en huitièmes de finale contre les champions en titre, les Pays-Bas.

Et après?

La France affrontera les Pays-Bas en dernier quart de finale vendredi au New York Stadium de Rotherham ; coup d’envoi à 20h.

Euro 2022 : les KO…

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Angleterre vs Espagne – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Allemagne vs Autriche – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Suède vs Belgique – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

Quart de finale 4 : France vs Pays-Bas – coup d’envoi 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueurs quart de finale 1 vs Vainqueurs quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueurs quart de finale 2 vs Vainqueurs quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 vs Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley