Island Lake accueillera l’Oktoberfest et le Dachshund Derby cette semaine – Shaw Local

Vingt teckels participeront à la course inaugurale du Derby des teckels ce samedi à Island Lake.

L’événement fait partie de l’Oktoberfest du village, qui en est à sa troisième année et se déroule vendredi et samedi.

L’Oktoberfest commence à 17h00 vendredi au Water Tower Park, 429 W. State Road, et proposera de la musique allemande, de la nourriture, de la bière, des concours et de la musique de Phenix de 19h00 à 23h00. Le festival reprendra à 17h00 samedi avec de la musique du Frankie. K and Co. Quartet, et le Dachshund Derby commenceront à 19 h

Les bénéfices du festival serviront à soutenir les événements du village.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur villageofislandlake.com ou appelez le 847-416-7879.