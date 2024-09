Island Health met en garde contre une résurgence de la coqueluche et encourage la vaccination

Island Health encourage les résidents à se faire vacciner contre la coqueluche alors que des cas circulent dans la juridiction de l’autorité sanitaire.

Coqueluche Il s’agit d’une infection causée par la bactérie de la coqueluche, dont les symptômes comprennent une toux, un écoulement nasal, des éternuements et une légère fièvre.

« Cependant, au lieu de disparaître après moins de quelques semaines comme prévu, la toux peut durer des semaines, parfois appelée « la toux des 100 jours » », a déclaré Island Health dans un communiqué jeudi.

« Le son typique du « cri » après une quinte de toux ne se produit pas chez tout le monde, surtout chez les adultes », note Island Health.

La coqueluche provoque rarement des complications graves chez les adultes, bien que les jeunes enfants et les nourrissons de moins d’un an soient plus à risque.

Dans les cas extrêmes, la coqueluche peut entraîner une pneumonie, des convulsions et la mort.

Pour se protéger contre la coqueluche, Island Health encourage tout le monde à se faire vacciner dans leurs unités de santé locales ou dans certains cabinets de médecins et d’infirmières. Les adultes et les enfants de cinq ans et plus peuvent également se faire vacciner dans certaines pharmacies.

L’autorité sanitaire recommande de vacciner les nourrissons contre l’infection vers l’âge de deux mois, et de recevoir plusieurs doses de rappel, dont une à la maternelle, vers l’âge de quatre à six ans, et une autre en neuvième année, vers l’âge de 14 à 16 ans.

Selon Island Health, les adultes devraient recevoir au moins une dose du vaccin Tdap, qui protège contre la coqueluche, la diphtérie et le tétanos.

Les femmes enceintes doivent également se faire vacciner à nouveau à chaque fois qu’elles sont enceintes, idéalement entre 27 et 32 ​​semaines, ce qui protège les nourrissons avant leur première vaccination.

Selon Island Health, les seuls décès dus à la coqueluche au Canada entre 2005 et 2019 concernaient des nourrissons, soit 17 au total.

Cette année, en date du mois d’août, Island Health a enregistré 17 cas de coqueluche dans la région, dont un impliquant un nourrisson.

Dans la grande majorité des cas, 16 sur 17, les personnes infectées n’étaient pas vaccinées.

Vous trouverez plus d’informations sur les endroits où vous pouvez vous faire vacciner sur le Site Web de l’Île de la Santé. Vous pouvez également vérifier vos propres enregistrements via le Site Web de la province de la Colombie-Britannique pour revoir vos vaccinations passées.

