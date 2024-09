Island Health met en garde contre une exposition potentielle à l’hépatite A à Courtenay

Toute personne ayant mangé au Dairy Queen sur Cliff Avenue entre 17 h et 21 h les 10, 12, 13 ou 14 septembre devrait recevoir une dose gratuite du vaccin contre l’hépatite A, indique l’autorité sanitaire.

Island Health avertit toute personne ayant mangé dans un restaurant Dairy Queen de Courtenay certains jours ce mois-ci qu’elle pourrait avoir été exposée au virus de l’hépatite A.

L’agence a déclaré que même si le risque de transmission est faible, toute personne ayant dîné au Dairy Queen au 1030 Cliff Ave. entre 17 heures et 21 heures les 10, 12, 13 ou 14 septembre devrait recevoir une dose gratuite de vaccin contre l’hépatite A dans les 14 jours suivant sa dernière visite au restaurant.

L’hépatite A est un virus qui affecte le foie et peut, dans de rares cas, entraîner une maladie grave, a déclaré Island Health dans son avertissement publié mercredi.

Le virus peut être transmis par la préparation des aliments ou par tout autre contact entre les mains et la bouche. La maladie peut prendre de deux à sept semaines à se développer après l’exposition et peut durer jusqu’à deux mois, a indiqué l’autorité sanitaire.

Le vaccin est disponible au Comox Valley Health Unit, 961 England Ave., à Courtenay et aucun rendez-vous n’est nécessaire.

L’unité de santé est ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h, avec des horaires prolongés le mercredi jusqu’à 19h.

Ce week-end, samedi et dimanche, l’unité est ouverte de 9h30 à 16h, a précisé l’autorité sanitaire. Le bureau ferme de midi à 13h tous les jours.

Toute personne concernée par l’avertissement qui se trouve actuellement à l’extérieur de la vallée de Comox doit contacter son unité de santé publique locale, a déclaré Island Health.

Les personnes qui ont déjà été infectées par l’hépatite A ou qui ont reçu deux doses de vaccin contre l’hépatite A avant l’exposition possible n’ont pas besoin d’une nouvelle vaccination, a-t-il précisé.

Les autorités sanitaires ont déclaré que toute personne exposée et tombant malade ne devrait pas se rendre au travail ou à l’école et devrait consulter un médecin.

Les signes et symptômes de l’hépatite A comprennent le jaunissement de la peau et des yeux, des selles claires ou de la diarrhée, une perte d’appétit, des nausées, de la fièvre et d’autres symptômes pseudo-grippaux.

Les personnes touchées peuvent également ressentir des douleurs sur le côté droit du ventre, sous la cage thoracique où se trouve le foie.

Trouvez plus d’informations sur les symptômes, les causes, les tests, les traitements et la prévention de l’hépatite A sur bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/hepatitis-a.

[email protected]